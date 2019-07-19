Прикрила груди волоссям: Жозефін Скрівер знялася для сексуальної обкладинки журналу

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Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @dailyfrontrow

Відома данська модель, яка також є однією з легендарних "ангелів" бренду Victoria's Secret, сміливо прикрашає пікантні обкладинки. Ще б пак! Приховувати таке тіло, як у 26-річної Жозефін Скрівер просто неможливо.

Дефілюючи по подіуму перед сотнями глядачів у відвертих купальниках або комплектах білизни, Жозефін Скрівер стала ще більш розкутою і сміливою. Тому роздягнутися перед камерою фотографа для відомої моделі не складає труднощів.

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Тому на липневій обкладинці журналу Daily Front Row 26-річна данка показала ефектний результат своєї багаторічної праці. Відомий французький фешн-фотограф Gilles Bensimon (Жиль Бенсимон) побачив Жозефін Скрівер напівоголеною і зі звабливим поглядом. Тому вона, прикриваючи груди волоссям, засвітила свій пишний бюст.

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @dailyfrontrow

Також на інших фото з тієї самої серії модель постала не в менш сексуальних образах. До прикладу, лише у піджаку або в сукні, яка закривала лише одну частину тіла.

Фото: Instagram @dailyfrontrow

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Теги: LifeStyle Victoria's Secret Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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