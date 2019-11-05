Прикрилася тонким тюлем: Анджеліна Джолі повністю оголилася для обкладинки журналу (18+)

Схоже, Анджеліна Джолі переживає по-особливому новий період, який проявляє у своїй творчості. Голлівудська актриса знову знялася для еротичної обкладинки журналу, перевершивши всі попередні роботи.

Нещодавно ми писали про те, що Анджеліна Джолі не знімалася в пікантних образах ще з часів Лари Крофт. З того часу пройшло близько 20 років. Однак у жовтні зірка американського кіно повернулася до гарячих зйомок, поставши на обкладинці журналу Madame Figaro. За останній місяць Енджі подарувала прихильникам третю еротичну серію знімків поспіль.

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Обкладинка журналу та інші знімки із серії, над якими працював фотограф Patrick Mackie, з'явилися на офіційній сторінці американського Harper’s Bazaar в інстаграмі. На одному зі знімків відомий фотограф зобразив героїню грудневого номера у звичному для неї образі. Однак інші світлини, зняті для наповнення глянцю, вразили майже всіх її фанатів.



Анджеліна Джолі / Instagram / @harpersbazaarus

44-річна Анджеліна Джолі приміряла провокативне вбрання – комбінезон із сітки, в якому позувала, спершись на високий стілець. А на іншому – постала повністю оголеною, накрившись тонким напівпрозорим тюлем.



Анджеліна Джолі / Instagram / @harpersbazaarus