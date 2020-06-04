Спадкоємець британського престолу принц Чарльз перехворів на коронавірус. Тепер, коли його життю нічого не загрожує, син Єлизавети ІІ та майбутній король заявив, що йому пощастило, адже у 71 рік ускладнення від COVID-19 могли бути фатальними.

Нова заява принца Чарльза про коронавірус

Наразі принц Чарльз продовжує перебувати на самоізоляції в шотландській резиденції Її Величності. Звідти він дав інтерв'ю Sky News, в якому розповів про коронавірус та як хвороба вплинула на його життя.

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Я просто щасливчик. Мені і справді пощастило, що хвороба протікала в легкій формі. Але у мене вона все ж була, і тепер я можу зрозуміти, через що проходять люди, які були інфіковані, – розповів принц Чарльз.

Представник британської монархії зазначив, що співчуває усім людям, які втратили близьких людей через пандемію COVID-19. Син Єлизавети ІІ додав, що не варто звинувачувати когось та з вдячністю ставитись до медиків, які вже кілька місяців працюють у посиленому режимі.

Окрім цього, принц Чарльз не приховував, що перебування самоізоляція його кардинально змінила. Знаменитий британець переконаний: пандемія дає людству важливий урок та змушує задуматись над майбутнім та екологією. Саме турботу про навколишнє середовище він втілить у проєкті The Great Reset Project. Принц Чарльз буде допомагати вийти з кризи тому бізнесу, який готовий перейти на екологічні методи роботи.

Що відомо про хворобу принца Чарльза

25 березня принц Чарльз заявив, що хворий на коронавірус. Син Єлизавети ІІ запевнив, що недуга протікає у легкій формі, а щодо всіх симптомів він дистанційно консультується з медиками. Його обраниця Камілла не мала симптомів COVID-19, хоч весь час супроводжувала принца. Тести на коронавірус у герцогині виявились негативними, тому вона самоізолювалась в іншій кімнаті маєтку.

Вже 30 березня представники Букінгемського палацу заявили, що у принца Чарльза більше немає симптомів недуги та завершив ізоляцію від дружини.