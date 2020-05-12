Принц Гаррі сконфузився у промові: у мережі побачили плагіат від Меган Маркл

Вже давно у мережі припускають, що Меган Маркл має чималий вплив на принца Гаррі. Це підтверджують і інсайдери західних ЗМІ. Днями Гаррі виголосив промову, в якій повторив слова своєї дружини, чим спровокував насмішки, що саме Меган тепер пише для нього тексти.

Як раніше інформував LifeStyle 24, після переїзду в США герцоги Сассекські продовжують підтримувати свої благодійні проєкти. Тому кількість відеозвернень від пари суттєво побільшало. Зокрема, після оголошення про перенесення Invictus Games принц Гаррі звернувся до волонтерів фонду Onside Youth Zones.

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Вже кілька років внук Єлизавети ІІ є патроном цієї організації. Onside Youth Zones займається підтримкою молодих британців, які через брак коштів не можуть реалізувати свої наукові чи творчі проєкти. Тому у час пандемії коронавірусу Гаррі вирішив підтримати молодь.

"Проблеми, з якими ви стикаєтеся щодня – неймовірні. Багато людей цього ніколи не зрозуміють. У вас є сили, щоб впоратися з усіма труднощами. І у вас є підтримка спільноти OnSide, сімейства OnSide. Знімаю капелюха перед кожним з вас за виживання, але в той же час і процвітання", – заявив у відео принц Гаррі.

Саме остання фраза була дуже знайомою для всіх користувачів мережі. А все тому, що її використала герцогиня Сассекська у фільмі "Гаррі та Меган: Африканська подорож". Та це не все: у промові принц Гаррі використав також фразу "все минає, пройде і це", яку часто використовує його дружина.

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Такий "плагіат" викликав насмішки у мережі. Люди дотепно зазначили, що тепер принц Гаррі має нову помічницю – Меган Маркл, яка йому пише промови. Та герцоги Сассекські вирішили не коментувати цього конфузу.