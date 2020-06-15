Син короля Швеції Карла Густава і королеви Сільвії одружився ще у 2015 році. З нагоди річниці Карл Філіп вирішив опублікувати кілька ексклюзивних фото, яких ще не бачили прихильники королівської родини.

Знімки з'явились на інстаграм-сторінці принца та одразу ж потрапили до всіх світових ЗМІ. Принц Карл Філіп та його обраниця Софія вирішили показати нові фотографії, які підкорили прихильників ніжністю та розкішшю.

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"Одного разу кожній людині потрібно зробити вирішальний вибір. Той самий, який сильно вплине на майбутнє. І для цього потрібна надзвичайна сміливість. Сміливість потрібна тільки для того, щоб вибрати не той шлях, що є легшим, а встати на важчу дорогу, яка є найвірнішою", – написав Карл Філіп до фото.



Принц Швеції до церемонії одруження / Фото Instagram / @prinsparet



Принцеса Софія / Фото Instagram / @prinsparet



Королівське весілля у Швеції / Фото Instagram / @prinsparet

Королівське весілля відбулось 13 червня 2015 року у церкві Слоттсчюрка, що в Стокгольмі. Принц Швеції Карл Філіп одружився зі звичайною дівчиною Софією, яка до заміжжя вивчала фінансову справу у США і працювала моделлю та інструктором з йоги. Така історія сучасної Попелюшки привернула увагу всього світу, а за трансляцією церемонії стежили мільйони людей.

Принц Карл Філіп та Софія вирішили не нехтувати королівськими традиціями: пара проїхала вулицями міста у старовинній кареті, вітаючись з усіма зустрічними. Окрім цього, принцеса Софія доповнила свій образ нареченої тіарою, взятою з королівської колекції прикрас.



Королівське весілля принца Карла Філіпа та Софії / Фото Instagram / @prinsparet



Принц і принцеса Швеції / Фото Instagram / @prinsparet



Принц Карл Філіп та Софія на святкуванні весілля / Фото Instagram / @prinsparet