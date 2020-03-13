24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Принц Чарльз оконфузився через коронавірус: курйозне відео

- Читать новость на русском
Принц Чарльз оконфузився через коронавірус / Instagram / @theroyalfamily

Представники королівської родини продовжують активно виконувати свої обов'язки та брати участь у запланованих заходах. Однак і принци не застраховані від конфузу. Днями у курйозну ситуацію через коронавірус потрапив спадкоємець – престолу Чарльз.

Станом на 12 березня від вірусної пневмонії, спричиненої коронавірусом, померли 4 635 людей. Такі дані змусили чимало відомих людей скасувати участь у публічних виходах та заходах, де є скупчення людей. Окрім цього, політики та дипломати відмовляються від рукостискань чи обіймів. Та, мабуть, принц Чарльз ще не звик до запобіжних заходів у час пандемії. 

Важливо: Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду

У Лондоні син Єлизавети ІІ потрапив до курйозної ситуації, коли вітався з лордом-лейтенантом Кеннетом Олісе. На кадрах, які одразу ж поширили у мережі, видно, як представник монархії виходить з авто. Забувши про правила привітання, принц Чарльз простягнув руку до військового. Та в останній момент він згадав про пандемію і різко забрав руку назад. 

Просто це так складно запам’ятати,
– прокоментував принц Чарльз. 

Реакція сина королеви Єлизавети ІІ розсмішила не тільки мережу, а й самого автора конфузу. Принц Чарльз продовжив так вітатись і з іншими учасниками заходу, що видно у ролику. 

Для довідки. Досі медики вважали, що коронавірус вражає тільки тварин. Однак спалах епідемії, що розпочався наприкінці 2019 року в Китаї, довів зворотнє. Коронавіруси можуть призводити до серйозних пневмоній, зокрема до атипової пневмонії. Лікарі наголошують, що часте миття рук з милом та обробка їх антисептичними засобами зменшує ризик захворіти на недугу. А про правду і міфи щодо Covid-19 – читайте в інфорграфіці. 

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Володимир Зеленський підписав закон про середню освіту 2020: деталі
сьогодні
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Велика Британія Королівська сім'я Курйозні новини
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 16:47 Без Мадонни та показів Армані: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
Уляна Журба
сьогодні 11:27 "П'ятниця, 13": що відомо про всі частини моторошного фільму
Юлія Михайлова
сьогодні 11:09 Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
Юліана Вінтюк
сьогодні 10:15 Учасники Євробачення-2020: з якими піснями виступатимуть конкурсанти
Юлія Михайлова
сьогодні 09:00 П'ятниця 13: прикмети та забобони, які пов'язані з цим днем
Квітослава Туз
Новини
Більше новин
Залиште відгук