Принц Чарльз оконфузився через коронавірус: курйозне відео

Представники королівської родини продовжують активно виконувати свої обов'язки та брати участь у запланованих заходах. Однак і принци не застраховані від конфузу. Днями у курйозну ситуацію через коронавірус потрапив спадкоємець – престолу Чарльз.

Станом на 12 березня від вірусної пневмонії, спричиненої коронавірусом, померли 4 635 людей. Такі дані змусили чимало відомих людей скасувати участь у публічних виходах та заходах, де є скупчення людей. Окрім цього, політики та дипломати відмовляються від рукостискань чи обіймів. Та, мабуть, принц Чарльз ще не звик до запобіжних заходів у час пандемії.

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У Лондоні син Єлизавети ІІ потрапив до курйозної ситуації, коли вітався з лордом-лейтенантом Кеннетом Олісе. На кадрах, які одразу ж поширили у мережі, видно, як представник монархії виходить з авто. Забувши про правила привітання, принц Чарльз простягнув руку до військового. Та в останній момент він згадав про пандемію і різко забрав руку назад.

Просто це так складно запам’ятати,

– прокоментував принц Чарльз.

Реакція сина королеви Єлизавети ІІ розсмішила не тільки мережу, а й самого автора конфузу. Принц Чарльз продовжив так вітатись і з іншими учасниками заходу, що видно у ролику.

Для довідки. Досі медики вважали, що коронавірус вражає тільки тварин. Однак спалах епідемії, що розпочався наприкінці 2019 року в Китаї, довів зворотнє. Коронавіруси можуть призводити до серйозних пневмоній, зокрема до атипової пневмонії. Лікарі наголошують, що часте миття рук з милом та обробка їх антисептичними засобами зменшує ризик захворіти на недугу. А про правду і міфи щодо Covid-19 – читайте в інфорграфіці.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу