Принц Чарльз розповів, як Меган Маркл може назвати майбутню дитину

Вагітність Меган Маркл стала чи не найбільш обговорюваною темою у світі. Принц Чарльз, який невдовзі вчетверте стане дідусем, натякнув журналістам, як принц Гаррі зі своєю дружиною можуть назвати немовля.

Королівська сім'я Великобританії вважається однією з найбільш консервативних. Єлизавета ІІ подбала, аби всі представники Букінгемського палацу дотримувались чітких канонів, встановлених її предками. Окремою графою у списку правил є вагітність герцогинь, яка привертає увагу всіх світових ЗМІ.

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Однак цього разу не Меган Маркл порушила протокол, а її свекор – принц Чарльз. У своїй промові з нагоди сторіччя Австралійського дому в Лондоні він натякнув, як його син та чарівна невістка можуть назвати маля, повідомляє Ace Showbiz.



Принц Гаррі та вагітна Меган Маркл / Twitter @KensingtonRoyal

"До речі, леді та джентльмени, мій син Гаррі розповів мені, що під час їхнього нещодавнього туру Австралією їм із дружиною запропонували чимало імен для дитини. Лиш між нами, я підозрюю, що відбір пройшли Кайлі та Шейн", – з посмішкою розповів принц Чарльз.

Таким чином син Її Величності натякнув, що герцоги Сассекські можуть назвати дитину на честь двох австралійських знаменитостей – співачки Кайлі Міноуг або гравця в крікет Шейна Ворна.

Кумедний коментар принца Чарльза по-різному сприйняла громадськість. Одні прихильники королівської сім'ї переконані, що принц Чарльз насправді назвав два імені, на яких зупинились Гаррі та Меган, інші ж вважають це всього лише жартом.

Нагадаємо, що в перший день австралійського туру, 15 жовтня, Кенсингтонський палац повідомив, що подружжя принца Гаррі та Меган Маркл очікує на появу первістка. Дитина повинна народитись навесні 2019 року.