Принц Чарльз розповів, як Меган Маркл може назвати майбутню дитину

49 Читать новость на русском
Принц Чарльз натякнув, як зватимуть дитину принца Гаррі та Меган Маркл
Принц Чарльз натякнув, як зватимуть дитину принца Гаррі та Меган Маркл / www.hollywoodreporter.com

Вагітність Меган Маркл стала чи не найбільш обговорюваною темою у світі. Принц Чарльз, який невдовзі вчетверте стане дідусем, натякнув журналістам, як принц Гаррі зі своєю дружиною можуть назвати немовля.

Королівська сім'я Великобританії вважається однією з найбільш консервативних. Єлизавета ІІ подбала, аби всі представники Букінгемського палацу дотримувались чітких канонів, встановлених її предками. Окремою графою у списку правил є вагітність герцогинь, яка привертає увагу всіх світових ЗМІ.

Читайте також: Королівські заборони: яких правил змушена дотримуватись вагітна Меган Маркл

Однак цього разу не Меган Маркл порушила протокол, а її свекор – принц Чарльз. У своїй промові з нагоди сторіччя Австралійського дому в Лондоні він натякнув, як його син та чарівна невістка можуть назвати маля, повідомляє Ace Showbiz.

Принц Гаррі та вагітна Меган Маркл
Принц Гаррі та вагітна Меган Маркл / Twitter @KensingtonRoyal

"До речі, леді та джентльмени, мій син Гаррі розповів мені, що під час їхнього нещодавнього туру Австралією їм із дружиною запропонували чимало імен для дитини. Лиш між нами, я підозрюю, що відбір пройшли Кайлі та Шейн", – з посмішкою розповів принц Чарльз. 

Таким чином син Її Величності натякнув, що герцоги Сассекські можуть назвати дитину на честь двох австралійських знаменитостей – співачки Кайлі Міноуг або гравця в крікет Шейна Ворна. 

Кумедний коментар принца Чарльза по-різному сприйняла громадськість. Одні прихильники королівської сім'ї переконані, що принц Чарльз насправді назвав два імені, на яких зупинились Гаррі та Меган, інші ж вважають це всього лише жартом.

Нагадаємо, що в перший день австралійського туру, 15 жовтня, Кенсингтонський палац повідомив, що подружжя принца Гаррі та Меган Маркл очікує на появу первістка. Дитина повинна народитись навесні 2019 року.

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Меган Маркл Королівська сім'я Великобританія
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
сьогодні 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
17236
Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
22 листопада 15:37 Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
8064
Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
22 листопада 15:00 Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
Юлія Девда 1065
Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
22 листопада 14:19 Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
2963
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
22 листопада 12:59 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
7654
Як святкують День подяки в США: історія та традиції
22 листопада 12:00 Як святкують День подяки в США: історія та традиції
2133
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук