Принц Чарльз вперше прокоментував народження сина Меган Маркл

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Камілла Паркер-Боулз і принц Чарльз
Камілла Паркер-Боулз і принц Чарльз / www.gettyimages.com

Син британської королеви Єлизавети II принц Чарльз прибув у Берлін з офіційним візитом. Компанію йому склала дружина Камілла Паркер-Боулз.

Планується, що Чарльз і Камілла проведуть у Німеччині чотири дні, під час вони відвідають Лейпциг та Мюнхен. Також британське королівське подружжя вже зустрілося з канцлером Ангелою Меркель. 

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Для виходу герцогиня приміряла пальто молочного кольору, яке поєднала з чорно-білими туфлями на невисоких підборах і клатчем зі шкіри пітона.

У Берліні принц Чарльз прокоментував народження первістка Меган Маркл і принца Гаррі – хлопчика, ім'я якого стане відомим незабаром.

"Ми дуже щасливі після таких новин і не можемо дочекатися, щоб побачити малюка, коли приїдемо", – йдеться у пості.

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Камілла Паркер-Боулз і принц Чарльз ангела меркаль
Принц Чарльз, герцогиня Корнуольська і Ангела Меркель у Берліні / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Ангела Меркель
Джерело: LifeStyle 24
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