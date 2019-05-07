Принц Чарльз вперше прокоментував народження сина Меган Маркл

Син британської королеви Єлизавети II принц Чарльз прибув у Берлін з офіційним візитом. Компанію йому склала дружина Камілла Паркер-Боулз.

Планується, що Чарльз і Камілла проведуть у Німеччині чотири дні, під час вони відвідають Лейпциг та Мюнхен. Також британське королівське подружжя вже зустрілося з канцлером Ангелою Меркель.

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Для виходу герцогиня приміряла пальто молочного кольору, яке поєднала з чорно-білими туфлями на невисоких підборах і клатчем зі шкіри пітона.

У Берліні принц Чарльз прокоментував народження первістка Меган Маркл і принца Гаррі – хлопчика, ім'я якого стане відомим незабаром.

"Ми дуже щасливі після таких новин і не можемо дочекатися, щоб побачити малюка, коли приїдемо", – йдеться у пості.

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Принц Чарльз, герцогиня Корнуольська і Ангела Меркель у Берліні / Getty Images