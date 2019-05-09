Принц Джордж викрив ім'я сина Меган Маркл ще задовго до його народження: несподівані деталі

Найстарший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма, сам того не розуміючи, видав ім'я, яке принц Гаррі і Меган Маркл обирали для свого первістка. Про це стало відомо лише після оголошення ім'я новонародженого спадкоємця престолу.

У січні 2019 року при розмові з британкою син герцогів Кембриджських під час прогулянки представився їй не Джорджем, а Арчі. Це неабияк здивувало британку, однак вона не надала цьому великого значення, адже, за її словами, "діти часто вигадують собі різні імена".

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І лише після того, як Меган Маркл народила первістка, а пізніше вони з принцом Гаррі оголосили ім'я, яким назвали сина, стало зрозуміло, чому 5-річний хлопчик назвав себе саме Арчі.

Ймовірно, герцоги Сассекські одразу знали, яке ім'я дадуть первістку, і розповіли про це іншим членам королівської родини. А ті в свою чергу обговорювали його у колі сім'ї, тому принц Джордж почув ім'я Арчі, але не знав, де йому правильно його використовувати.