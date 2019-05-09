Принц Джордж викрив ім'я сина Меган Маркл ще задовго до його народження: несподівані деталі

260 Читать новость на русском
Принц Джордж викрив ім'я сина Меган Маркл ще задовго до його народження: несподівані деталі

Найстарший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма, сам того не розуміючи, видав ім'я, яке принц Гаррі і Меган Маркл обирали для свого первістка. Про це стало відомо лише після оголошення ім'я новонародженого спадкоємця престолу.

У січні 2019 року при розмові з британкою син герцогів Кембриджських під час прогулянки представився їй не Джорджем, а Арчі. Це неабияк здивувало британку, однак вона не надала цьому великого значення, адже, за її словами, "діти часто вигадують собі різні імена".

Читайте також: Принц Джордж здивував британку, назвавши себе Арчі

І лише після того, як Меган Маркл народила первістка, а пізніше вони з принцом Гаррі оголосили ім'я, яким назвали сина, стало зрозуміло, чому 5-річний хлопчик назвав себе саме Арчі.

Ймовірно, герцоги Сассекські одразу знали, яке ім'я дадуть первістку, і розповіли про це іншим членам королівської родини. А ті в свою чергу обговорювали його у колі сім'ї, тому принц Джордж почув ім'я Арчі, але не знав, де йому правильно його використовувати.

 

blog_ava
Скільки людей померли від грипу: сумна статистика
сьогодні
8071
Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Кейт Міддлтон
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
сьогодні 15:03 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
Уляна Корицька 2011
Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії
8 травня 16:28 Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії
469
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
8 травня 11:01 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
21217
Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
7 травня 21:27 Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
6455
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
7 травня 18:57 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 18269
Новини
Більше новин
Залиште відгук