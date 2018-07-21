Принц Джордж здивував британку, назвавши себе Арчі

Старший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон зумів здивувати випадкову перехожу. 5-річний принц Джордж при знайомстві з британкою назвав інше ім'я – Арчі.

Як повідомляє британське видання Hello, діти герцогів Кембриджських вийшли на прогулянку з бабусею Керол Міддлтон. Діти грались біля ставка під наглядом охоронця. Британка, яка вигулювала собаку, вирішила привітатись з представниками королівської родини. І поки маленький Джордж гладив тварину, вона встигла з ним познайомитись та здивувалась від почутого.

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"Принц Джордж став гладити мою собаку, а я, проявивши дружелюбність, почала з ним розмовляти і запитала, як його звуть, хоча, звичайно, і так знала. На мій подив, він сказав, що його звати Арчі, і посміхнувся. Не знаю, чому він називає себе так, але діти часто придумують собі різні імена, і мені здається, що це мило", – розповіла британка.

Жінка зізналась, що перед тим, як вона підійшла до маленького принца Джорджа, охоронець попросив її не фотографувати дитину. Тому вона, послухавши вимогу чоловіка, не зробила жодного кадру з прогулянки.

У ЗМІ припустили, що Арчі може бути не просто вигадане ім'я. У королівській сім'ї полюбляють давати один одному кумедні прізвиська. Зокрема, принца Вільяма називають у родині вомбатом, Кейт Міддлтон – писклям, Меган Маркл – Вольфрамом, а Єлизавету ІІ – капусткою. Тому, можливо, Арчі – це негласне ім'я принца Джорджа у сім'ї.