Принц Гаррі і Меган Маркл приємно здивували свою фанатку у її 99-річчя: деталі

Герцоги Сассекські, як і інші члени королівської сім'ї, завжди привітні зі своїми шанувальниками, оскільки це є одним із правил їхнього етикету. Однак їм заборонено робити публічні заяви чи давати інтерв'ю. Проте для однієї зі своїх прихильниць принц Гаррі і вагітна Меган Маркл зробили виняток. Вони привітали 99-річну Дафну з днем її народження.

Про несподіваний вчинок принца Гаррі та Меган Маркл повідомляє іноземне видання ET Canada. Як зазначається у джерелі, герцоги Сассекські вирішили зробити сюрприз одній зі своїх найвідданіших фанаток.

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Попри те, що 99-річна Дафна Данн є ветераном Другої світової війни, вони завжди терпляче спостерігає в інвалідному візку в живому коридорі, коли принц Гаррі та Меган Маркл здійснюють будь-який свій вихід. Перша зустріч жінки з внуком Єлизавети ІІ відбулася у травні 2015 року біля Сіднейського оперного театру, друга у 2017 році, а третя – восени 2018 року. Тоді принц Гаррі познайомив Дафну Данн з Меган Маркл.

У п'ятницю, 29 березня, жінка святкувала своє 99-річчя. З нагоди дня народження відданої шанувальниці, герцоги Сассекські написали їй листа.

Дорога Дафна, моя дружина і я посилаємо вам найтепліші вітання та побажання з нагоди вашого 99-річчя! Ми сподіваємося, ви зможете відзначити це свято в колі сім'ї – вас нарешті випишуть з лікарні. З днем народження, Дафна! З найкращими побажаннями, Гаррі і Меган, герцог і герцогиня Сассекські,

– мовилося в листівці.