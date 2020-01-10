Принц Гаррі і Меган Маркл склали королівські повноваження: що відомо про скандал

Відоме подружжя Меган Маркл та принц Гаррі потрапили в черговий скандал. Якщо раніше це відзначалось на рівні сім'ї, то цього разу це стосується репутації всієї монархії у Великій Британії. Герцоги Сассекські вирішили відсторонитись від королівських обов'язків та йти власним шляхом, який не одобрює сама королева Єлизавета II.

Заява про відокремлення від королівської родини

Скандальна заява Меган Маркл та принца Гаррі з'явилась на їхній інстаграм-сторінці ввечері 8 січня, коли жодні іноземні та українські ЗМІ не здогадувались про таку пізню "витівку" подружжя. Під фотографією із заручин пари було опубліковане звернення герцогів Сассекських, у якому вони оголосили про намір відійти від королівської сім'ї, але всіляко підтримувати Єлизавету II та віддати шану традиції, нагадуючи їхньому сину Арчі Гаррісону про монарше коріння.

Повний текст заяви Меган Маркл та принца Гаррі:

"Після багатьох місяців роздумів і внутрішніх дискусій ми вирішили в цьому році зробити перехід, почавши грати нову прогресивну роль в цій системі. Ми маємо намір відступити як менш важливі члени королівської сім'ї та працювати, щоб стати фінансово незалежними, продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву.

Саме з вашою підтримкою, особливо в останні кілька років, ми відчуваємо себе готовими внести це коригування. Тепер ми плануємо збалансувати наш час між Сполученим Королівством та Північною Америкою, продовжуючи виконувати наш обов'язок перед королевою, Співдружністю і нашими покровителями. Ця географічна рівновага дозволить нам виховати нашого сина з вдячністю за королівську традицію, в якій він народився, а також надасть нашій родині можливість зосередитися на наступному розділі, включаючи запуск нашої нової благодійної організації.

Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися всіма подробицями цього захоплюючого наступного кроку, оскільки ми продовжуємо співпрацювати з Її Величністю королевою, принцом Вельським, герцогом Кембриджських і всіма відповідними сторонами. До тих пір, будь ласка, прийміть нашу глибоку вдячність за вашу постійну підтримку".

Із заяви представників британської монархії LifeStyle 24 зробив наступні висновки:

герцоги Сассекські планують повністю відокремитись від королівської сім'ї та не залежати від протоколу, втім продовжуватимуть відвідувати організації, патронами яких вони є;

працювати на себе, а не жити на податки громадян Великої Британії;

жити на дві країни – Велику Британію та Північну Америку (ймовірно, і Канаду, де часто буває Меган);

запустити власну благодійну організацію, де їхній офіційний сайт, ймовірно, став одним з перших кроків до його запуску.

Щодо відмови своїх титулів чи інших регалій у заяві герцоги не повідомили. 10 січня стало відомо, що Меган повернулась у Канаду, де перебувала всі різдвяні свята. Для вирішення всіх питань у Великій Британії залишився принц Гаррі, в той час як його дружина поїхала доглядати за сином Арчі. У Лондоні Маркл перебувала всього 3 дні, відвідавши Будинок Канади, а також Королівський театр. За неофіційними даними, до Великої Британії вона повернеться із сином тільки після того, як скандал вщухне.

"Зараз Меган і Гаррі намагатимуться витримати нейтралітет. У них запланована непроста розмова з сім'єю, в обхід якої вони зробили свою заяву. Коли ж пристрасті вщухнуть, вони розкажуть докладніше, як саме планують будувати своє життя. Багатьох хвилює питання їхньої фінансової незалежності. Жителі Канади вже стурбовані, що їм, як платникам податків, доведеться утримувати зіркову пару. Цьому немає поки підтверджень. Меган і Гаррі наполягають, що знайдуть спосіб самостійно заробляти собі на життя", – розповів інсайдер таблоїду US Weekly.

Реакція Єлизавети II на скандал

Представниця британської монархії – 93-річна Єлизавета II – вже відреагувала на заяву свого онука та його дружини. Сталось це пізно ввечері 8 січня і, згідно з повідомленнями інсайдерів видання The Sun, королева про таке рішення попередньо нічого не знала і почула про це, як і всі, лише зі ЗМІ та соціальних мереж.

На офіційному сайті Букінгемського палацу у зверненні від Її Величності йшлося про те, що рішення Меган Маркл та принца Гаррі перебуває лише на стадії обговорення і про відсторонення від королівської родини говорити зарано.

Обговорення з герцогом і герцогинею Сассекськими перебувають на ранній стадії. Ми розуміємо їхнє бажання використовувати інший підхід, але це складні питання, для вирішення яких потрібен час,

– зазначено у повідомленні.



Заява Букінгемського палацу / The Royal Family

Але, схоже, що у Букінгемському палаці не на жарт почали хвилюватись, тому ввечері 9 січня у Букінгемському палаці було скликано термінову зустріч з представниками перших королівських сімей – з Кенсингтону (Кейт Міддлтон і принцом Вільямом, а також батьком Кейт), Кларенс-гаузом (принцом Чарльзом та Каміллою), а також з представниками Фрогмор-гаузу, тобто командою Меган і Гаррі, але чи були на цій зустрічі самі герцоги Сассекські – невідомо.

Королева зустрілася з чотирма королівськими дворами – Букінгемським і Кенсінгтонським палацами, Кларенс-гаусом і командою Сассекса і доручила їм придумати реальну майбутню роль для герцогів Сассекському упродовж декількох днів, а не тижнів,

– розповіла у виданні BBC кореспондентка Ребекка Інгліш.

Інсайдери видання також додають, що Єлизавета ІІ неабияк розгнівана через поведінку внука та його обраниці, тому заради репутації Букінгемського палацу робитиме все, щоб герцоги Сассекські зберегли свій титул, надаваши їм додаткову роботу: "Вони хочуть спробувати зайнятися чимось іншим, і сім'я сповнена рішучості допомогти їм зробити все можливе".

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Реакція ЗМІ

На скандал у британській монархії вже відреагували декілька видань. Разом з трагедією авіакатастрофи українського літака в Ірані імена герцогів Сассекських у газетах звучали в ці дні найчастіше.



Огляд перших шпальт британських та світових газет з трагедією в Ірані та Меган Маркл і принцом Гаррі / Twitter / @Front Pages Today

Імените британське видання The Guardian зазначило, що рішення Меган та Гаррі відійти від сім'ї без одобрення королеви, згідно з британськими традиціями, викликало занепокоєння "в серці монархії". "Зрозуміло, що до того, як рішення було оголошене у середу ввечері, ніхто не консультувався з іншими королівськими особами, і Букінгемський палац був розчарований цією новиною... Зрозуміло, що дискусія між монархом і Чарльзом про майбутню роль пари лише почалася", – впевнені у виданні.

Такої ж думки притримуються у виданні The Daily Express. В одній зі статей зазначається, що пара "постійно не розуміла, що публіка, яка платить податки, чекає, що королівська сім'я буде відповідною, шанованою і вартою грошей". "Намагаючись приховати місце народження Арчі і відмовляючись називати його хрещених батьків, вони відштовхували публіку так, як це не робили жодні інші члени королівської сім'ї", – переконані у виданні.

А от у скандальному виданні The Daily Mail, яке часто публікувало наклепи та непідтверджені чутки про пару, наводяться спостережння анонімних "помічників" Букінгемського палацу. Вони називають заяву принца Гаррі і Меган Маркл несподіваним "натисканням ядерної кнопки" і заявляють, що члени королівської сім'ї "прогиналися" під них. А прагнення зберегти титули, все ж брати гроші в державній казні для своїх потреб, але називати себе незалежними, та зберегти будинок у Вінздорі вони називають "майстер-класом, як всидіти на двох стільцях".

Люди прогиналися під них. Їм дали весілля, яке вони хотіли, будинок, який вони хотіли, офіс, який вони хотіли, гроші, які вони хотіли, персонал, який вони хотіли, тури, які вони хотіли і підтримку їхньої сім'ї. Чого ще вони хотіли?

– йдеться у виданні.

А от у виданні BBC, про який ми згадували вище від імені кореспондентки, переговори про майбутнє пари вже почалися в королівській родині, але "перебували на дуже ранніх стадіях". Але, незважаючи на рішення обох сторін, принц Гаррі залишиться шостим у черзі на трон, як і було раніше.



Черга на королівський престол / Інфографіка: 24 канал

Не менш відоме американське видання Time зазначило, що у заяві герцогів Сассекських присутні всі ознаки "нахабства і нерозсудливості, через які принц Гаррі, на жаль, стає відомим".

"Цей останній спалах, мабуть, частково був викликаний гнівом на недавні зображення, опубліковані палацом, які сигналізували про перехід до більш витонченої монархії", – припускається у статті. Щодо фотографій, то це мається на увазі про світлини, на яких позували разом всі престолонаслідники – принц Чарльз, принц Вільям та принц Джордж і, звісно ж, сама Єлизавета II.

Реакція людей

Заява Меган Маркл не змусила себе довго чекати, відтак окрім обговорення ситуації у провідних ЗМІ, про відхід від королівства заговорили і в соціальних мережах. Користувачі не поскупились на дотепні "меми", назвавши такий випадок справжнім "Мекзітом" (гра слів від "Меган" та "Брекзіт" – питання, яке кілька разів порушувалося консервативними та націоналістичними партіями, офіційно був запланований на квітень 2019 року, втім, не мав успіху). На заяву відреагувала і комедійна актриса Емі Шумер, яка народила свого первістка приблизно в той самий час, що й Меган Арчі, і навіть з цього неодноразово жартувала.

Ми з Крісом офіційно складаємо з себе королівські обов'язки і цінуємо вашу підтримку,

– написала Емі Шумер під фото.

Пропонуємо переглянути й інші "меми" користувачів, які заполонили інтернет.

Роль Кріс Дженнер: "Меган і Гаррі після того, як оголосили, що покидають королівську сім'ю". Роль Кім Кардашян: "Принц Вільям і Кейт, які застрягли в Букінгемському палаці".

Постер ніби з фільму "Переїзд в Америку" з принцом Гаррі в головній ролі.

Меган: "Як ти ставишся до того, що забратись звідси та відправитись в Канаду?", Гаррі: "Чому б ні".

Принц Гаррі звертається до Єлизавети II: "Я не хочу цього".

"Трансатлантичний рятувальний загін для повернення Меган Маркл".

"Цей момент, коли принц Гаррі вирішив більше не бути членом королівської сім'ї".

Постер начебто фільму "Get Out" (українською – "Забирайся").