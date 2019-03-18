Принц Гаррі і Меган Маркл стали почесними гостями хрестин правнучки королеви Єлизавети ІІ

Вагітна герцогиня Сассекська разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі відвідали хрестини 9-місячної правнучки Єлизавети ІІ. Сімейна подія відбулася в суботу, 16 березня, в церві Св. Миколая в Глостерширі.

Нещодавно стало відомо, що всі офіційні виходи Меган Маркл до пологів завершилися. Герцогиня Сассекська офіційно пішла в декретну відпустку. Однак сімейні виходи, які організовують члени королівської сім’ї 37-річна дружина принца Гаррі пропустити не може. Тим паче, якщо він бере в них безпосередню важливу участь.

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Принц Гаррі став хрещеним батьком 9-місячній Ліні, яка народилася в червні 2018 року. Дівчинка, до слова, є 19-тою спадкоємицею в черзі на престол. Ліна – донька Зари Філліпс і Майка Тіндалла, внучка єдиної доньки королеви Єлизавети ІІ.

На хрестини Ліни Меган Маркл прибула в бордовому двобортному пальто з великими ґудзиками від William Vintage та синьому капелюшку, який за формою був схожий на берет. Її образ доповнила маленька сумка від Вікторії Бекхем.



Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @_duchess_of_sussex