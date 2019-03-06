Принц Гаррі присвятив Меган Маркл зворушливу промову: неймовірне відео

583 Читать новость на русском
Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Twitter/ @KensingtonRoyal

Онук королеви Єлизавети ІІ виступав на благодійному заході в середу, 6 березня. Під час промови він покликав на сцену вагітну Меган Маркл. Після слів принца Гаррі зал підірвали шалені овації публіки.

Герцоги Сассекська стали гостями благодійного заходу в Лондоні, який організовував дитячий фонд WE в середу, 6 березня. Організатори запросила принца Гаррі на сцену для традиційної промови, однак він вирішив відійти від стандартних розмов, ще раз показавши шанувальникам своє палке кохання до Меган Маркл.

Читайте також: Меган Маркл проведе 8 березня на заході, присвяченому правам жінок

Темрява не може розігнати темряву – на це здатне тільки світло. Ненависть не може знищити ненависть – тільки любов здатна на це,
– сказав принц Гаррі.

Після чого звернувся до публіки, сказавши що хоче покликати на сцену свою дружину. Меган Маркл піднімалася по східцях, не приховуючи свого здивування. Вона підійшла до Гаррі, обійнявши його, після чого він сказав закінчення своєї промови.

"Я пишаюся тим, що я стою перед вами і бачу вас так само захопленими, як я пам'ятаю", – завершив внук королеви Єлизавети ІІ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HELLO! Magazine (@hellomag)

 

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / Instagram / @hellomag

blog_ava
Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити
сьогодні
18150
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
сьогодні 14:01 Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
Ірина Буртик 1037
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
5 березня 17:30 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 2717
Де відпочити 8 березня: афіша подій у Києві та Львові
5 березня 17:03 Де відпочити 8 березня: афіша подій у Києві та Львові
175
Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
5 березня 12:50 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
2108
Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
5 березня 10:03 Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
176
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук