Принц Гаррі присвятив Меган Маркл зворушливу промову: неймовірне відео

Онук королеви Єлизавети ІІ виступав на благодійному заході в середу, 6 березня. Під час промови він покликав на сцену вагітну Меган Маркл. Після слів принца Гаррі зал підірвали шалені овації публіки.

Герцоги Сассекська стали гостями благодійного заходу в Лондоні, який організовував дитячий фонд WE в середу, 6 березня. Організатори запросила принца Гаррі на сцену для традиційної промови, однак він вирішив відійти від стандартних розмов, ще раз показавши шанувальникам своє палке кохання до Меган Маркл.

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Темрява не може розігнати темряву – на це здатне тільки світло. Ненависть не може знищити ненависть – тільки любов здатна на це,

– сказав принц Гаррі.

Після чого звернувся до публіки, сказавши що хоче покликати на сцену свою дружину. Меган Маркл піднімалася по східцях, не приховуючи свого здивування. Вона підійшла до Гаррі, обійнявши його, після чого він сказав закінчення своєї промови.

"Я пишаюся тим, що я стою перед вами і бачу вас так само захопленими, як я пам'ятаю", – завершив внук королеви Єлизавети ІІ.



Принц Гаррі і Меган Маркл / Instagram / @hellomag