Принц Гаррі проходив курс терапії після смерті принцеси Діани, – ЗМІ

Герцоги Сассекські вперше після переїзду до Канади взяли участь у світському заході. Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали Маямі, де в рамках інвестиційного саміту проходила конференція JPMorgan. Не оминула пара спілкування з журналістами.

Як повідомляє Page Six з посиланням на очевидців, спільний вихід подружжя відбувся у четвер, 6 лютого. Перед офіційною частиною вечора принц Гаррі та Меган Маркел дали коротке інтерв'ю телеведучій Гейл Кінг. Журналістка поцікавилась, як герцоги Сассекські живуть після виходу з королівської родини. Меган наголосила, що почувається чудово, оскільки має велику підтримку від чоловіка. А от принц Гаррі чи не вперше пояснив, що змусило його поширити резонансну заяву про складання обов'язків перед Букінгемським палацом.

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За словами герцога, він багато років оговтувався від смерті своєї матері – принцеси Діани. Після тривалої терапії принц Гаррі почав працювати з організаціями, які дбають про психічне здоров'я британців та запровадив ініціативу для допомоги їм. Та саме автокатастрофа, в якій 31 серпня 1997 року загинула Леді Ді, вплинула на рішення принца Гаррі відмовитись від королівських привілеїв та роботи на монархію.

"Гаррі говорив про психічне здоров'я і про те, як проходив терапію протягом декількох років, щоб спробувати подолати травму від втрати своєї матері, принцеси Діани. Він розповів, як дитинство вплинуло на його доросле життя. У своїй промові принц торкнувся "Мегзіту", сказавши, що він і Меган наважилися на важкий крок, але він не шкодує про нього, тому що хоче захистити свою сім'ю. Він не хоче, щоб Меган і його син Арчі пройшли через те, що було в його дитинстві", – розповів інсайдер таблоїду.

Цікаво, що на конференцію в Маямі були запрошені відомі мільярдери. Тому у ЗМІ припускають, що герцоги Сассекські отримали чималу суму за свій візит на захід. Британський експерт з брендингу Марк Борковські вважає, що принц Гаррі та Меган Маркл могли отримати за один вечір не менше як 500 тисяч доларів. Окрім цього, подружжю компенсували витрати на переліт приватним літаком.

Що відомо про так званий "Мегзіт"?

8 січня 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл публічно оголосили, що відмовляються від своїх королівських обов'язків. Пара втомилась від надмірної уваги ЗМІ та булінгу в мережі. Окрім цього, герцоги не хочуть більше підпорядковуватись Букінгемському палацу. Тому Гаррі та Меган публічно заявили, що починають самостійне життя, без дотацій від платників податків та привілеїв. Така новина приголомшила світ. Після кількох днів роздумів королева Єлизавета ІІ підтримала подружжя та зобов'язала їх компенсувати витрати на ремонт їхнього маєтку у Віндзорі.



Принц Гаррі та Меган Маркл оселились у канадському Ванкувері. Подружжя орендувало розкішний маєток, вартість якого сягає 14 мільйонів доларів. Відомо, що Меган Маркл повернеться на телебачення: вона уклала договір зі студією Disney, відтак буде озвучувати героїв мультфільмів. Також герцогиня з'явиться у популярному телешоу I Do, Redo.