Принц Гаррі розлютив королеву через коштовний подарунок для Меган Маркл, – ЗМІ

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / www.gettyimages.com

Королівське подружжя герцогів Сассекських продовжує дивувати весь світ. На Різдво принц Гаррі зробив коштовний подарунок для своєї вагітної дружини Меган Маркл, чим неабияк розлютив королеву.

Після розкішного весілля герцогів Сассекських стосунки принца Гаррі з родиною значно погіршились. За інформацією Radar Online, внук Її Величності дедалі більше порушує сімейні правила, щоб догодити своїй вагітній дружині. Однак такою поведінкою принц не на жарт засмучує Єлизавету ІІ.

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На Різдво романтичний Гаррі вирішив зробити для Меган Маркл символічний та дуже дорогий подарунок. У королівського ювеліра він замовив каблучку з каменями, два з яких мали по 2,5 карати, а інший – 1,5. Коштовності символізували подружжя та їх майбутню дитину. 

За інформацією інсайдерів, ювелір намагався переконати принца Гаррі, що це – не найкраща ідея, адже каблучки у королівській родині, а тим паче такі дорогі, дарують на річниці або ж знакові свята. Тому майбутня поява первістка і Різдво – зовсім не привід для такого розкішного сюрпризу. Однак переконати Гаррі ювеліру так і не вдалось. 

Чутки про коштовні подарунки для Меган Маркл неабияк розбурхали королівську родину, особливо, королеву Єлизавету ІІ. Її Величність переговорила з принцом Гаррі, заявивши, що не має наміру "терпіти такі забаганки". 

Королева нагадала онуку, що він повинен продовжувати традиції і перестати потурати всім забаганкам, потребам чи вимогам своєї дружини,
– розповів інсайдер. 

Ймовірно, Меган Маркл таки отримала подарунок від свого чоловіка, адже принц Гаррі наполягав на створенні прикраси. Відтак напруження в королівській родині ще більше зросло. 

Раніше журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що герцоги Сассекські отримали від королеви розкішний котедж у Віндзорі Саме туди принц Гаррі та Меган Маркл планують переїхати перед народженням дитини. Як стверджують інсайдери західних ЗМІ, таке рішення подружжя прийняло через ворожнечу із принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. Однак їхні конфлікти забуваються, коли пари виходять на публіку. 

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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