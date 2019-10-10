Принц Гаррі та Меган Маркл обдумують переїзд з Великобританії, – ЗМІ

На фоні скандальних новин про судову тяганину з таблоїдами з'явилась інформація про можливий переїзд герцогів Сассекських із Великобританії. Інсайдери західних ЗМІ стверджують, що принц Гаррі та Меган Маркл планують оселитись у Канаді.

Як повідомляє US Weekly, королівське подружжя втомилось від прискіпливої уваги британських ЗМІ. Інсайдери стверджують, що принц Гаррі та Меган Маркл обдумували, як можна досягнути більшої приватності. Відтак герцоги Сассекські обмірковують переїзд із Великої Британії до Канади та поки не оголошують свого рішення.

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Інсайдери розповідають, що принц Гаррі не порушить протоколи королівської сім'ї, адже Канада входить до країн Співдружності націй та має налагоджену співпрацю з Букінгемським палацом. А от для Меган Маркл переїзд може стати своєрідним повернення додому. Герцогиня не приховує, що має особливі спогади щодо Канади, адже під час зйомок серіалу "Форс-мажори" вона кілька років жила у Торонто.

Меган і Гаррі задумалися про переїзд до Канади, бо держава входить до країн Співдружності націй. Вони розглядають цей майбутній сценарій розвитку свого життя,

– розповіли інсайдери.

Що відомо про переїзди герцогів Сассекських?

Після королівського весілля принц Гаррі та Меган Маркл оселились у Великобританії. Спершу пара проживала в котеджі Ноттінгем, що розташований на території Кенсінгтонського палацу. Герцоги Сассекські були сусідами принца Вільяма та Кейт Міддлтон, однак саме це у ЗМІ називають однією з причин переїзду пари до Віндзора. За словами інсайдерів, Меган і Кейт мали конфлікт, який зіпсував не тільки їхні стосунки, але й призвів до чвар між внуками Єлизавети ІІ.

На початку 2019 року у котеджі Фрогмор-гаус таки завершились всі ремонтні роботи, відтак герцоги Сассекські, які в той час очікували на появу первістка, переїхали до Віндзора. Журналісти стверджували, що пара хотіла більшої приватності та незалежності, тому навмисно обрала заміську резиденцію королеви.

Там легше організувати зустріч з друзями, ніж в Кенсінгтонському палаці, і немає клаустрофобії,

– лаконічно коментували інсайдери переїзд.

Однак своєрідна ізоляція не вберегла подружжя від скандалів. Наразі принц Гаррі та Меган Маркл подали до суду на кілька британських таблоїдів, спричинивши "війну" з журналістами. Ймовірно, це стало причиною роздумів герцогів Сассекських про переїзд.