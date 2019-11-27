Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували фото з весілля, якого ще не було в мережі

Герцоги Сассекські святкують 2-у річницю своїх заручин. Саме 27 листопада 2017 року принц Гаррі та Меган Маркл оголосили всьому світу, що готуються до весілля. У знаковий день королівське подружжя оприлюднило кілька знімків зі свого архіву, серед яких — фото, яке досі не з'являлось у мережі.

Про особливу дату герцоги Сассекські нагадали прихильникам на офіційній інстаграм-сторінці. Подружжя зізналось, що не оминає увагою річницю заручин, адже тоді вони офіційно оголосили всім, що пара. Після цієї дати життя принца Гаррі та Меган Маркл дуже змінилось, тому пара поділилась знімками зі всіх знакових подій, які стались з ними після заручин.

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"У цей день два роки тому: 27 листопада 2017 року принц Гаррі та Меган Маркл оголосили звістку про свою заручини, а згодом стали їхніми королівськими величностями герцогом і герцогинею Сассекськими! З того часу вони відсвяткували першу річницю свого весілля і народження свого сина Арчі", – йдеться в офіційному повідомленні.

Цікаво, що у дописі принц Гаррі та Меган Маркл опублікували ексклюзивне фото з весілля. На кадрі взірцева пара відпочиває у перерві між весільною зйомкою, а герцогиня від реготу забула про ідеальну поставу.



Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Знімки з весілля та першого виходу до преси з новонародженим сином Арчі були зроблені в улюблених чорно-білих тонах пари. І тільки фото із заручин принц Гаррі та Меган Маркл символічно подали в кольорі. Світлина стрімко заполонила мережу, а допис королівського подружжя зібрав понад 350 тисяч вподобань.



Принц Гаррі та Меган Маркл в день оголошення про заручини / Instagram / @sussexroyal



Герцоги Сассекські з сином Арчі / Instagram / @sussexroyal