Принц Гаррі та Меган Маркл покинули заміський маєток через загрозу їхньої безпеки, – ЗМІ

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / www.gettyimages.com

Перед появою первістка принц Гаррі та Меган Маркл вирішили оселитись у заміському будинку Котсуолд, подалі від надокучливих папараці. Однак їхню приватність все ж порушили, відтак герцоги Сассекські змушені були виїхати з маєтку через загрозу їх безпеки.

За інформацією W Magazine, 34-річний принц Гаррі і 37-річна Меган Маркл були дуже стурбовані, побачивши, що американське видання Splash News опублікувало фото та відео їхнього маєтку в Котсуолд. Папараці зафіксували все з гелікоптера, засвітивши навіть внутрішні приміщення будинку. 

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За нахабне втручання у приватне життя журналісти отримали судовий позов. Адвокат, який представляє герцогів Сассекських, заявив, що опубліковані кадри поставили під загрозу безпеку подружжя та їх новонародженого сина. Саме через це принц Гаррі та Меган Маркл здійснили переїзд. 

Будинок, розташований в сільській місцевості і оточений полями, був обраний герцогом і герцогинею тільки через те, що забезпечував недоторканність їхнього приватного життя від журналістів,
– пояснив адвокат подружжя.

Представники Splash News вже публічно вибачились перед парою. Окрім цього, журналісти погодились виплатити компенсацію, яку вимагали герцоги Сассекські. Хоч суми не розголошують, однак вже стало відомо, що всі гроші підуть на благодійність та ліквідацію судових витрат. 

Наразі принц Гаррі та Меган Маркл з сином живуть у Фрогмор-котеджі. Туди подружжя переїхало перед народженням Арчі Харрісона. Водночас королева Єлизавета ІІ виділила окремі кімнати у Букінгемьскому палаці спеціально для герцогині Сассекської та її сина. Меган буде багато часу проводити у Лондоні, тому Її Величність створила для неї затишні умови. 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
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