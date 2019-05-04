Принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками? – у Букінгемському палаці прокоментували чутки

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Twitter / @KensingtonRoyal

Західні ЗМІ припускають, що принц Гаррі та Меган Маркл вже стали батьками. Такі новини розбурхали громадськість, яка ще пильніше стежить за герцогами Сассекськими в надії побачити перші підтвердження. У Букінгемському палаці вирішили покласти край всім чуткам, що ширяться у світі, та офіційно спростувати їх.

Герцоги Сассекські отримали чималу прихильність серед британців, тому за їхнім життям стежать тисячі фанатів королівської сім'ї. Особливу увагу привертають новини про першу дитину принца Гаррі та Меган Маркл, яка має з'явитись з дня на день. У будь-якому знаку – медикам біля маєтку чи запланованих подіях за участю внука Єлизавети ІІ – люди бачать своєрідне підтвердження появи дитини герцогів Сассекських. 

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Коли ж чималий резонанс охопив мережу, а британці запідозрили, що від них приховують королівського нащадка, представники Букінгемського палацу дали офіційну відповідь. Про це повідомляє CBS News

Наразі королівська дитина ще не з'явилася на світ, – заявив представник королеви. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
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