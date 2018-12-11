Герцоги Сассекські, які очікують на появу первістка, можуть стати щасливими батьками близнюків.

Про це повідомляє Express з посиланням на інсайдерів в Букінгемському палаці.

Інформатори стверджують, що принц Гаррі випадково розбовкав, що готується до появи "подвійної проблеми". Таким чином герцог Сассекський натякнув, що із чарівною дружиною Меган Маркл буде виховувати близнюків. Окрім цього, інсайдер додав, що пара розглядає імена для дівчаток.

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"Вони були зайняті складанням списку імен для дітей, але тільки для дівчаток. Гаррі на сьомому небі від щастя! Він проговорився одному з приятелів, що у майбутньому матиме "подвійну проблему", назвавши її "чудо-немовлятами". Гаррі ніколи не був настільки щасливим", – розповів інсайдер.

Сама ж герцогиня Сассекська не в меншому захваті від майбутнього материнства. Меган Маркл консультується з лікарем та не приховує, що завжди мріяла стати мамою двійнят.

Меган давніше говорила, що хоче мати близнюків. Її найкраща подруга, Джессіка Малруні, народила близнюків. Тоді вона зізналась, що мріяла мати хлопчика і дівчинку, це було б ідеально,

– додав інсайдер.

Нагадаємо, що у червні у ЗМІ вже з'являлась інформація про первістків принца Гаррі та Меган Маркл. Тоді інсайдери стверджували, що подружжя після медового місяця дізналось про вагітність герцогині двійнею.



Всередині жовтня Кенсінгтонський палац офіційно підтвердив чутки про вагітність Меган Маркл та зазначив, що первісток королівського подружжя з'явиться на світ весною 2019 року. За підрахунками британських експертів, Меган зараз перебуває на 3 – 4 місяці вагітності. На новину вже відреагував батько герцогині – Томас Маркл. Він заявив, що його донька буде чудовою мамою.