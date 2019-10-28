Принц Вільям поклявся одружитися з Кейт Міддлтон ще задовго до їхнього весілля

Кейт Міддлтон і принц Вільям зіграли розкішне королівське весілля весною 2011 року. Але, як стало відомо, у 2007 році під час стосунків вони уклали "пакт" (marriage pact), у якому онук британської королеви поклявся одружитися з Кейт "рано чи пізно".

Про це повідомляє королівський біограф Кеті Ніколл у книзі про Кейт Міддлтон "Кейт: Майбутня королева" (Kate: The Future Queen), пише видання The Sun.

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Колись до весілля Кетрін і Вільям мали непрості стосунки. У 2007 році вони розлучилися на цілий рік. Згодом британський принц коментував цю ситуацію, зазначивши, що вони були молодими і шукали себе.

Виявляється, що перед їхнім розривом пара поїхала на відпочинок на острів Дерош на Сейшелах. Там принц Вільям дав обіцянку Кейт, що обов'язково одружиться з нею. Чоловік зробив це, щоб переконати кохану, що вона може бути спокійною та впевненою у цих відносинах.

Вільям сказав Кейт, що шукає довготривалі стосунки. Вперше в житті вони серйозно заговорили про шлюб, і в океані, під нічним небом, вони уклали пакт про те, що одружаться,

– наголошує Ніколл.

Згодом Кетрін і Вільям возз'єдналися. За словами герцога Кембриджського, розрив пішов їм тільки на користь і допоміг впоратися з усіма розбіжностями.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон, 2008 рік / Getty Images