Принц Вільям поклявся одружитися з Кейт Міддлтон ще задовго до їхнього весілля

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Кейт Міддлтон і принц Вільям, 2010 рік
Кейт Міддлтон і принц Вільям, 2010 рік / www.gettyimages.com

Кейт Міддлтон і принц Вільям зіграли розкішне королівське весілля весною 2011 року. Але, як стало відомо, у 2007 році під час стосунків вони уклали "пакт" (marriage pact), у якому онук британської королеви поклявся одружитися з Кейт "рано чи пізно".

Про це повідомляє королівський біограф Кеті Ніколл у книзі про Кейт Міддлтон "Кейт: Майбутня королева" (Kate: The Future Queen), пише видання The Sun.

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Колись до весілля Кетрін і Вільям мали непрості стосунки. У 2007 році вони розлучилися на цілий рік. Згодом британський принц коментував цю ситуацію, зазначивши, що вони були молодими і шукали себе.

Виявляється, що перед їхнім розривом пара поїхала на відпочинок на острів Дерош на Сейшелах. Там принц Вільям дав обіцянку Кейт, що обов'язково одружиться з нею. Чоловік зробив це, щоб переконати кохану, що вона може бути спокійною та впевненою у цих відносинах.

Вільям сказав Кейт, що шукає довготривалі стосунки. Вперше в житті вони серйозно заговорили про шлюб, і в океані, під нічним небом, вони уклали пакт про те, що одружаться,
– наголошує Ніколл.

Згодом Кетрін і Вільям возз'єдналися. За словами герцога Кембриджського, розрив пішов їм тільки на користь і допоміг впоратися з усіма розбіжностями.

Кейт Міддлтон і принц Вільям, 2010 рік
Принц Вільям і Кейт Міддлтон, 2008 рік / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Принц Вільям Кейт Міддлтон Королівська сім'я
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