Принц Вільям та Кейт Міддлтон побували на кордоні з Афганістаном: промовисті фото

Герцоги Кембриджські продовжують одне з найнебезпечніших турне в історії королівської родини. Зранку 16 жовтня принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали кордон з Афганістаном. Відповідні знімки стрімко заполонили мережу.

Пакистанське турне королівського подружжя є дуже насиченим. Всього за два дні принц Вільям та Кейт Міддлтон взяли участь у ряді світських та політичних заходах, а зранку 16 жовтня вирушили на кордон із Афганістаном.

Читайте також: Кейт Міддлтон у Пакистані запідозрили у вагітності

Літак герцогів Кембриджських приземлився у місті Читрал, де їх одразу ж зустріли місцеві жителі. Для представників Кенсінгтонського палацу вони підготували особливі подарунки. Зокрема, пакистанці подарували їм національний одяг: пальта і традиційний головний убір, який має назву паколе.

Водночас журналісти LifeStyle 24 помітили, що Кейт Міддлтон обрала для цього виходу буденне вбрання. Герцогиня красувалась у коричневих кюлотах, сорочці та шкіряній жилетці. Знаменита британська красуня доповнила свій образ чоботами без підборів.



Кейт Міддлтон у Пакистані / Getty Images



Принц Вільям і Кейт Міддлтон на кордоні з Афганістаном / Getty Images

Як відомо, принцеса Діана також бувала у місті Читрал під час свого турне у 1996 році. Ймовірно, герцоги Кембриджські своєрідно повторюють маршрут Леді Ді, а Кейт Міддлтон під час виходів все більше нагадує свою легендарну свекруху. Пакистанці вже встигли звернути на це увагу, тому подарували герцогині книгу з фотографіями принцеси Діани. На одному з кадрів мама принца Вільяма постала у такому ж національному вбранні, що й вручили Кейт.

Читайте також: Кейт Міддлтон повторила образи принцеси Діани: фотопорівняння



Принцеса Діана у Пакистані / Getty Images

Що відомо про турне Вільяма і Кейт?Це анонсована поїздка герцогів Кембриджських до Пакистану. Триватиме турне до 18 жовтня. Подорож принца Вільяма та Кейт Міддлтон стала однією з найнебезпечніших. Через загрозу терактів у країні охорону королівського подружжя суттєво посилили. Наразі герцогів Кембриджських охороняють 1000 правоохоронців.



Відомо, що принц Вільям і Кейт Міддлтон запланували чимало зустрічей у Пакистані, на яких обговорять важливі соціальні та гуманітарні теми. У рамках турне вони зустрінуться з дітьми, молоддю, членами уряду, бізнесменами, благодійниками, волонтерами та захисниками природи.