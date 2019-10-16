Принц Вільям та Кейт Міддлтон побували на кордоні з Афганістаном: промовисті фото

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон на кордоні з Афганістаном
Принц Вільям та Кейт Міддлтон на кордоні з Афганістаном / www.gettyimages.com

Герцоги Кембриджські продовжують одне з найнебезпечніших турне в історії королівської родини. Зранку 16 жовтня принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали кордон з Афганістаном. Відповідні знімки стрімко заполонили мережу.

Пакистанське турне королівського подружжя є дуже насиченим. Всього за два дні принц Вільям та Кейт Міддлтон взяли участь у ряді світських та політичних заходах, а зранку 16 жовтня вирушили на кордон із Афганістаном. 

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Літак герцогів Кембриджських приземлився у місті Читрал, де їх одразу ж зустріли місцеві жителі. Для представників Кенсінгтонського палацу вони підготували особливі подарунки. Зокрема, пакистанці подарували їм національний одяг: пальта і традиційний головний убір, який має назву паколе. 

Водночас журналісти LifeStyle 24 помітили, що Кейт Міддлтон обрала для цього виходу буденне вбрання. Герцогиня красувалась у коричневих кюлотах, сорочці та шкіряній жилетці. Знаменита британська красуня доповнила свій образ чоботами без підборів. 

Кейт Міддлтон у Пакистані
Кейт Міддлтон у Пакистані / Getty Images

Принц Вільям і Кейт Міддлтон на кордоні з Афганістаном
Принц Вільям і Кейт Міддлтон на кордоні з Афганістаном / Getty Images

Як відомо, принцеса Діана також бувала у місті Читрал під час свого турне у 1996 році. Ймовірно, герцоги Кембриджські своєрідно повторюють маршрут Леді Ді, а Кейт Міддлтон під час виходів все більше нагадує свою легендарну свекруху. Пакистанці вже встигли звернути на це увагу, тому подарували герцогині книгу з фотографіями принцеси Діани. На одному з кадрів мама принца Вільяма постала у такому ж національному вбранні, що й вручили Кейт. 

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Принцеса Діана у Пакистані
Принцеса Діана у Пакистані / Getty Images

Що відомо про турне Вільяма і Кейт?Це анонсована поїздка герцогів Кембриджських до Пакистану. Триватиме турне до 18 жовтня. Подорож принца Вільяма та Кейт Міддлтон стала однією з найнебезпечніших. Через загрозу терактів у країні охорону королівського подружжя суттєво посилили. Наразі герцогів Кембриджських охороняють 1000 правоохоронців. 

Відомо, що принц Вільям і Кейт Міддлтон запланували чимало зустрічей у Пакистані, на яких обговорять важливі соціальні та гуманітарні теми. У рамках турне вони зустрінуться з дітьми, молоддю, членами уряду, бізнесменами, благодійниками, волонтерами та захисниками природи. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Пакистан Принц Вільям
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