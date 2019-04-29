Принц Вільям та Кейт Міддлтон поділились чарівними світлинами зі свого весілля

У понеділок, 29 квітня, герцоги Кембриджські святкують 8 річницю свого шлюбу. З такої нагоди на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу з'явились чуттєві фото з їх королівського весілля, які розчулили мережу.

З часу розкішного весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон минуло вже 8 років, а ця подія і досі викликає захват у громадськості. Тоді за королівською церемонією спостерігав весь світ, а весільна сукня герцогині Кембриджської стала топ-трендом на багато років.

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

З нагоди річниці Кенсінгтонський палац вирішив пригадати, як відбулось весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон, опублікувавши архівні знімки.

Цей день 8 років тому. Дякуємо за чудові повідомлення у день річниці весілля герцога і герцогині Кембриджських!

– лаконічно написали представники королівської родини під архівними фото.

Водночас прихильники королівського подружжя у мережі влаштували своєрідний флешмоб та засипали Twitter зворушливими світлинами з весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Люди розповіли, що церемонія нагадувала їм казку про Попелюшку, а образ герцогині Кембриджської назавжди буде еталоном для наречених.



Королівське весілля / Twitter / @elliepetrosian



Весілля герцогів Кембриджських / Twitter / @KensingtonRoyal



Принци Вільям та Гаррі на королівському весіллі / Twitter / @KensingtonRoyal

За неофіційною інформацією, королівське подружжя проведе цей особливий день в колі найближчих родичів. Жодного гучного свята принц Вільям та чарівна Кейт Міддлтон влаштовувати не мають наміру. Можливо, це спричинено і майбутніми пологами герцогині Меган Маркл, яка з дня на день має вперше стати мамою.