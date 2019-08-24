Принц Вільям зніметься у фільмі від BBC про психічне здоров'я: деталі

66 Читать новость на русском
Принц Вільям
Принц Вільям / Getty Images

Оскільки представникам королівської родини заборонено зніматися у фільмах, давати інтерв'ю чи відвідувати популярні світські події, вони намагаються зробити свій внесок у кіноіндустрію іншим шляхом. Шляхом, який тісно пов'язаний з благодійними справами. Так, 37-річний принц Вільям стане героєм фільму від BBC, де розповість про психічне здоров'я молоді через призму футболу.

Про це повідомляє іноземне видання BBC.

Читайте також: Як би принц Вільям відреагував на гомосексуальність своїх дітей: несподіване зізнання

Оскільки герцоги Кембриджські активно працюють з благодійними медичними організаціями, лікарнями та іншими волонтерськими установами, фільм про психічне здоров'я стане так званим доповненням їхньої праці в королівських патронажах у цьому напрямку.

38-річний син принцеси Діани, яка також допомагала хворим на різні недуги, вирішив знятися у фільмі про психічне здоров'я, виробництвом якого займеться телеканал BBC.

У стрічці принц Вільям розповість про проблеми психічного здоров'я людей і як з цим боротися. Фільм отримав назву "Королівська дорога до Уемблі: боротьба за психічне здоров'я". Його мета – привернути увагу до шаленої кількості молодих людей, які страждають від психічних відхилень. У картині також розповідатимуть реальні історії людей з усієї Великобританії і як вони борються з цим кожного дня.

blog_ava
ЗМІ: В США зафіксували перший випадок смерті від вейпа
сьогодні
2446
Теги: LifeStyle Принц Вільям Королівська сім'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
23 серпня 13:33 Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
1732
Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
23 серпня 11:53 Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
2106
День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
23 серпня 10:05 День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
Олена Булан 1511
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 23-25 серпня
23 серпня 09:33 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 23-25 серпня
280
Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій
22 серпня 18:18 Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій
1348
Новини
Більше новин
Залиште відгук