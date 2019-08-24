Принц Вільям зніметься у фільмі від BBC про психічне здоров'я: деталі

Оскільки представникам королівської родини заборонено зніматися у фільмах, давати інтерв'ю чи відвідувати популярні світські події, вони намагаються зробити свій внесок у кіноіндустрію іншим шляхом. Шляхом, який тісно пов'язаний з благодійними справами. Так, 37-річний принц Вільям стане героєм фільму від BBC, де розповість про психічне здоров'я молоді через призму футболу.

Про це повідомляє іноземне видання BBC.

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Оскільки герцоги Кембриджські активно працюють з благодійними медичними організаціями, лікарнями та іншими волонтерськими установами, фільм про психічне здоров'я стане так званим доповненням їхньої праці в королівських патронажах у цьому напрямку.

38-річний син принцеси Діани, яка також допомагала хворим на різні недуги, вирішив знятися у фільмі про психічне здоров'я, виробництвом якого займеться телеканал BBC.

У стрічці принц Вільям розповість про проблеми психічного здоров'я людей і як з цим боротися. Фільм отримав назву "Королівська дорога до Уемблі: боротьба за психічне здоров'я". Його мета – привернути увагу до шаленої кількості молодих людей, які страждають від психічних відхилень. У картині також розповідатимуть реальні історії людей з усієї Великобританії і як вони борються з цим кожного дня.