Принцеса Діана відвідувала гей-клуб у компанії Фредді Мерк'юрі: подробиці бунтівного вчинку

Принцеса Уельська славилася дружбою з іменитими зірками світового шоу-бізнесу. Серед її товаришів був й лідер рок-гурту Queen Фредді Мерк'юрі. Разом з ним принцеса Діана відпочивала від королівських обов'язків та навіть відвідувала гей-клуби.

Життя принцеси Діани трагічно обірвалося понад 20 років тому, проте скандальні деталі її біографії не залишають поза увагою й донині. Резонансне зізнання про розваги першої дружини принца Чарльза зробила комедійна акторка Клео Рокос, інформує видання Mirror.

Читайте також Багато танцювали разом: Елтон Джон розповів, як познайомився з принцесою Діаною

Так, зірці пощастило провести один з полуднів у зірковій компанії Леді Ді та Фредді Мерк'юрі. Тоді вони насолоджувалися спілкуванням з келихами шампанського у руках. Принцеса Уельська поцікавилася планами музикантів на вечір та наполягала на тому, аби приєднатися до них. Вони ж збиралися відправитися на вечірку до гей-клубу.

Серед знаменитостей був присутній британський актор Руперт Еверетт, який став відмовляти принцесу Діану від бунтівного вчинку. Він усвідомлював, що її поява у закладі з подібною репутацією позначиться на іміджі королівської родини. Проте невістка королеви Єлизавети ІІ не боялася бути поміченою і потрапити в об'єктив папараці.

Та годі вам, нехай дівчина повеселиться,

– відповів Фредді Мерк'юрі на застереження друзів.

Принцеса Діана у той вечір все ж потрапила до одного з найвідоміших гей-клубів Лондона Royal Vauxhall Tavern. Заради збереження конфіденційності, вона накинула чоловічий армійський піджак, кепку та сонцезахисні окуляри. "Коли ми зайшли, ми усвідомлювали, що з нами принцеса Діана і це очевидно. Її могли б віпзнати у будь-яку хвилину. Але, здається, люди не помітили її. Їй це дуже сподобалося", – пригадала Клео Рокос.



Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що незабаром у мережі з'явиться чотирисерійна документальна стрічка, яка розкриє таємниці життя принцеси Діани. У байопіку фігурують історії про те, що вона чотири рази намагалася вчинити самогубство, мала проблеми з психічним здоров'ям, розлади харчування та конфлікти з королівською родиною.