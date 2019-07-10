Принцеса Беатріс прийшла на вечірку у чорній міні-сукні і в компанії італійського бойфренда

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Принцеса Беатріс з бойфрендом Едоардо Мачеллі Моцці
Принцеса Беатріс з бойфрендом Едоардо Мачеллі Моцці / Getty Images

Онука Єлизавети ІІ принцеса Беатріс засвітилася у центрі Лондона у доволі звабливому образі. 30-річна представниця королівської сім'ї відвідала нічний клуб разом зі своїм італійським супутником Едоардо Мачеллі Моцці.

Днями в мережі з'явилася інформація, що принцеса Беатріс вирішила серйозно зайнятися своїм гардеробом, тому звільнила старих стилістів і найняли сучасніших нових. Зміни в іміджі внуки Єлизавети ІІ помітні на лице: напередодні 30-річна принцеса Йоркська засвітила у пікантному некоролівському міні у центрі Лондона.

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Вона взяла приклад з Кейт Міддлтон, почавши працювати з іншими спеціалістами, однак частково слідує за Меган Маркл, порушуючи правила дрес-коду монаршої сім'ї. Однак, цілком ймовірно, що дочки принца Ендрю мають більше волі у самовираженні через власний стиль, оскільки вони є десятими в черзі на престол.

Тож, для відвідин престижного британського клубу Annabel's принцеса Беатріс обрала чорну міні-сукню, в якій засвітила коліна, і традиційний аксесуар – головний убір, а саме – трендовий обруч. А доповнила образ світло-синьою сумкою і туфлями з відкритою п'ятою.

Принцеса Беатріс з бойфрендом
Принцеса Беатріс з бойфрендом Едоардо Мачеллі Моцці / Фото Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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