Принцеса Євгенія зворушливо привітала чоловіка з річницею одруження: романтичне відео

Здавалося б, лише недавно західні та українські ЗМІ слідкували на організацією весілля молодшої доньки принца Ендрю прицеси Євгенії, а вже сьогодні, 12 жовтня, вони з Джеком Бруксбанком святкують першу річницю одруження.

Короткий ролик, у якому показано фрагменти королівського весілля, принцеса Євгенія опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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У відео показані всі найважливіші моменти красивої урочистості – підготування образу нареченої, шлюб у капиці Святого Георгія, де до вівтаря завидну наречену вів ї батько герцог Йоркський, а також зворушливі обітниці закоханих.

Це був найважливіший день мого життя… Назавжди і завжди! З першою річницею, мій Джек,

– прокоментувала відео принцеса Євгенія.

З нагоди першого подружнього ювілею подружжя також привітала королева Єлизавета ІІ та принц Філіп. Представники британського монарха опублікували на офіційній сторінці королівскої сім'ї весільне фото принцеси Євгенії та Джека Бруксбанка.

"Вітаємо Її Королівську Високість принцесу Евгенію та містера Джека Бруксбанка з їхнім першим ювілеєм весілля! Сьогодні виповнюється рік, коли Її Королівська Високість і містер Бруксбанк 12 жовтня 2018 року обмінялися обітницями у каплиця Святого Георгія в межах Віндзорського замку", – написали представники Єлизавети ІІ.

Варто нагадати, внучка королеви Єлизавети II заручилася з Джеком Бруксбанком у січні 2018 року. На той момент вони зустрічалися понад сім років. 12 жовтня 2018 року вони відсвяткували гучне весілля. Закохані вінчалися в каплиці Святого Георгія – там же, де в травні дали обітниці один одному принц Гаррі і Меган Маркл. Наречена йшла до вівтаря у сукні від британських дизайнерів Пітера Пілотто та Крістофера Де Воса.