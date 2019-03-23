Принцесі Євгенії – 29: як виглядала внучка Єлизавети ІІ в дитинстві

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Принцеса Євгенія
Принцеса Євгенія / Instagram / @princesseugenie

Внучка королеви Єлизавети ІІ святкує своє 29-річчя в суботу, 23 березня. Попри те, що доросла принцеса Євгенія віддає перевагу не так часто з'являтися перед камерами, вона з радістю публікує свої дитячі фото в соціальних мережах. LifeStyle 24 підібрав для вас найяскравіші кадри з дитинства принцеси Йоркської.

Принцеса Євгенія, молодша донька принца Ендрю, святкує своє 29-річчя в суботу, 23 березня. Оскільки у 2018 році внучка Єлизавети ІІ виходила заміж, рік видався для неї дуже насиченим та активним. Ймовірно саме через це представниця королівської сім'ї взяла паузу у своїх появах на публіці і вперше здійснила офіційний вихід лише через півроку після одруження.

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Однак на своїй сторінці в Instagram 29-річна принцеса Євгенія часто публікує знімки з дитинства, на яких постає з мамою, Сарою Ферґюсон, сестрою, принцесою Беатріс, та батьком, принцом Ендрю. Журналісти LifeStyle 24 підібрали для вас найяскравіші світлини з дитинства принцеси Йоркської.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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