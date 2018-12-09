Припини заподіювати біль, – батько Меган Маркл показав фрагменти листа від доньки

Герцогиня Сассекська вкотре опинилась в центрі неприємних новин. Батько Меган Маркл показав листа від неї, в якому йшлося, що насправді він не телефонував доньці та ігнорував її повідомлення. Ці слова американець заперечує.

Днями подруги Меган Маркл стали на її захист. Західним ЗМІ вони розповіли, що насправді герцогиня Сассекська змушена сидіти в палаці та мовчки спостерігати за витівками своїх скандальних родичів. Однак у розпал конфлікту Меган таки намагалась примиритись зі своїм батьком Томасом: вона просила чоловіка схаменутись та припинити сіяти брехню у ЗМІ. Натомість одіозний родич попросив зробити з ним спільне фото.

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Не минуло й тижня, як Томас Маркл передав журналістам The Daily Mail лист, який йому надіслала зіркова донька у серпні 2018 року. Меган розпочала своє послання з ніжного звертання "татку" і продовжила його проханням припинити спілкування з пресою.

Якщо ти любиш мене, як це розповідаєш в пресі, будь ласка, зупинись. Дозволь нам жити нашим життям. Будь ласка, припини брехати, заподіювати біль, експлуатувати мої стосунки з моїм чоловіком. Я бачу, що ти забився глибоко в цю кролячу нору і думаєш, що виходу вже немає. Але задумайся: жити з чистою совістю – цінніше, ніж будь-які гроші на світі,

– йдеться у листі Меган Маркл.

Окрім цього, герцогиня Сассекська зазначила, що попри всі скандальні заяви, вона продовжує любити свого батька. У листі Меган зізналась, що неабияк налякалась, коли почула про його серцевий напад. Герцогиня відправила до Томаса Маркла помічника, який міг дати йому гроші на лікування, але її батько так і не відповів та припинив будь-яке спілкування з нею.

"Я завжди любила і захищала тебе, пропонувала будь-яку фінансову підтримку, тому що турбувалася про твоє здоров'я. Я страшенно злякалася, коли дізналася від ЗМІ про твій серцевий напад. Я дзвонила і писала тобі... благала тебе прийняти допомогу – ми послали людину до тебе додому. Але замість того, щоб поговорити зі мною, прийняти цю або будь-яку іншу допомогу, ти перестав відповідати на дзвінки і вирішив спілкуватися тільки з журналістами", – написала Меган Маркл.

Попри такий текст листа Томас Маркл переконує, що його донька насправді не хотіла примирення. Вона не телефонувала йому та тільки нашкодила, адже лист був написаний настільки черство, що батько герцогині від цього відчував "спустошення".

Коли я відкрив лист, сподівався, що це була оливкова гілка, яку я прагнув. Я очікував, що це буде шлях до нашого примирення. Натомість, це лише нашкодило мені. Я був такий спустошений, що нікому не зміг показати листа аж до подій минулого тижня,

– зазначив Томас Маркл.

Томас Маркл часто потрапляв у скандальні новини ЗМІ. Чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Після тривалих обговорень він відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявляючи, що має заплановану операцію на цей час. Однак журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла. Після цього чоловік давав численні інтерв'ю, які виливались у все нові скандали.