Припинила бути жертвою: Ані Лорак прокоментувала розлучення з чоловіком після його зради

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Ані Лорак і Мурат Налчаджіолу
Ані Лорак і Мурат Налчаджіолу / Instagram @anilorak

Скандальна співачка Ані Лорак, яка часто гастролює в Росії, нещодавно офіційно подала на розлучення з чоловіком, бізнесменом Муратом Налчаджіолу, якого спіймали на зраді в одному зі столичних клубів України.

Днями Лорак дала інтерв'ю виданню "Караван историй", у якому вперше за довгий час розповіла про свої переживання.

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Днями у ЗМІ потрапив документ, згідно з яким Кароліна Куєк (справжнє ім'я артистки) подала на розлучення ще 4 грудня. А судовий розгляд призначений на 24 грудня у Шевченківському суді.

Після того, як у мережу потрапило резонансне відео, на якому чоловік Мурат розважається в обіймах з іншою дівчиною, Ані Лорак прийняла рішення про розлучення. В інтерв'ю жінка розповіла, що більше не впускає у своє життя людей, які можуть її зламати.

Я сказала ілюзіям: "Прощайте". Це перше, що в мені змінилося. Друге – перестала бути жертвою. Не слід чіплятися за події, людей, відносини. Якщо чоловік любить жінку, він її цінує та розуміє. Якщо немає – то мова точно не про любов. А тоді навіщо? Ми прийшли на Землю, щоб бути щасливими. Крапка. Три слова, які адресую тим, хто мене образив: "Відпускаю. Прощаю. Дякую",
– заявила артистка.

Додамо, що Ані Лорак вийшла заміж за Мурата Налчаджиоглу в 2009 році в Києві. У 2011 році у них народилася дочка Софія.

Що відомо про зраду чоловіка Ані Лорак?В кінці липня чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з брюнеткою. Згодом ЗМІ дізналися, що чоловік був в компанії Яни Беляєвої. Та дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" дала дивний коментар журналістам, запевнивши, що має тільки дружні стосунки з Муратом.

За словами інсайдерів, після скандальних новин подружжя живе в одному помешканні. Однак Ані Лорак опублікувала фото без обручки. Згодом, 3 вересня, пара вперше з'явилася на публіці разом. Ані Лорак та Мурат Налчаджіолу разом провели спільну дочку до школи. В останньому інтерв'ю співачка зізналась, що не пробачить зради.

Теги: Новини України LifeStyle Ані Лорак Зіркові розлучення
Джерело: Lifestyle
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