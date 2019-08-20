Приспустила трусики і позувала перед дзеркалом: Белла Хадід знялася у сексуальній білизні

22-річна Белла Хадід знялася у черговій рекламній кампанії для спортивного білизняного бренду Calvin Klein. Фотосесія моделі у білизні традиційно завершилася звабливими знімками у провокативних позах

Белла Хадід, яка має великий досвід за спиною у співпраці з білизняними брендами, зокрема з Victoria's Secret, змогла відмінно представити нову колекцію Calvin Klein. 22-річна американка поділилася бекстейджем на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши знімки, зроблені на мобільний телефон.

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На фото Белла Хадід, яка змінила колір волосся з каштанового на білявий, позувала на фоні стіни, стоячи на дивані. Вона сексуально приспустила резинку трусиків руками, майже засвітивши інтимні частини тіла, і млосно дивилася в камеру.



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

На іншому фото модель постала у тій самій білизні, однак її відображення можна було розглянути у дзеркалі. Вона сексуально сіла на підлогу, зігнувши ноги, і притримувала волосся руками. На кожному фото Белла Хадід демонструвала свою сексуальність і майстерність у позуванні в білизні перед камерою.



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid