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Пристрасна та запальна: найкращі відео Насті Каменських в Тік-Ток

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Співачка Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Популярна українська виконавиця, яка виступає під псевдонімом NK, часто ділиться з прихильниками танцювальними роликами з відомої мережі Тік-Ток. Можна побачити відео, зняті на її авторські пісні та на ті, що вже давно підкорили цю платформу.

Настя Каменських є активним користувачем соціальних мереж. На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість ділиться з підписниками повсякденним життям, моментами з концертів та відпочинку. Також зірка не залишає поза увагою танцювальні відео, які зараз дуже популярні в "інстаграмному" середовищі. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас добірку найкращих роликів NK в Тік-Ток.

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На цих відео можемо побачити артистку вдома, на відпочинку, коли вона обирає вбрання. Кожне з них по-своєму унікальне та цікаве. Такі кадри хочеться переглядати повторно. Її образи вражають і зачаровують. Настя також демонструє свою харизматичність та хороше відчуття танцю. 

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Настя Каменських LifeStyle
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