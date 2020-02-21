Пристрасна та запальна: найкращі відео Насті Каменських в Тік-Ток

Популярна українська виконавиця, яка виступає під псевдонімом NK, часто ділиться з прихильниками танцювальними роликами з відомої мережі Тік-Ток. Можна побачити відео, зняті на її авторські пісні та на ті, що вже давно підкорили цю платформу.

Настя Каменських є активним користувачем соціальних мереж. На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість ділиться з підписниками повсякденним життям, моментами з концертів та відпочинку. Також зірка не залишає поза увагою танцювальні відео, які зараз дуже популярні в "інстаграмному" середовищі. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас добірку найкращих роликів NK в Тік-Ток.

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На цих відео можемо побачити артистку вдома, на відпочинку, коли вона обирає вбрання. Кожне з них по-своєму унікальне та цікаве. Такі кадри хочеться переглядати повторно. Її образи вражають і зачаровують. Настя також демонструє свою харизматичність та хороше відчуття танцю.