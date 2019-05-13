Приталений комбінезон і лаковий плащ: Бейонсе зробила фурор на баскетбольному матчі

Баскетбол дедалі більше привертає увагу зіркових прихильників, які щоразу стають учасниками спортивних матчів. До числа фанатів належить і знамените американське подружжя Бейонсе та репера Jay-Z.

Пара днями вирішила розбавити свої будні черговим походом на баскетбольний поєдинок. Бейонсе та Jay-Z обрали для виходу півфінал НБА, що відбувся у Х'юстоні. Під час матчу за перемогу змагались команди Golden State Warriors і Houston Rockets. У результаті напруженої гри з рахунком 113: 118 перемогли каліфорнійці.

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Згідно із кадрів, опублікованих у мережі, Бейонсе з чоловіком зайняли найкращі місця в першому ряду, а задоволені усмішки американських музикантів у ЗМІ розцінили, як знак, що подружжя вболівало за тріумфаторів матчу – команду Golden State Warriors.

Однак не тільки те, що Бейонсе та Jay-Z прийшли на спортивну подію, привернуло увагу журналістів. Поп-діва вирішила знехтувати негласним етикетом та замість зручного буденного одягу надала перевагу спокусливому приталеному комбінезону від Marine Serre. Вбрання артистка доповнила чорним лаковим плащем, який додав стилю її вигляду. Окуляри та розкішне хвилясте волосся завершили ефектний look Бейонсе.

Як відомо, після чуток про можливе розлучення Бейонсе та Jay-Z пара дедалі частіше разом постає перед камерами та демонструє ідилію. Окрім цього, поп-діва залюбки показує у мережі кадри зі спільного сімейного відпочинку і дозвілля.