Зі святом 8 березня – зворушливі привітання коханій дівчині

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Привітання з 8 березня дівчині – проза та вірші коханій дівчині
Привітання з 8 березня українською мовою для дівчини / 1zoom

Міжнародний жіночий день 8 березня — чудовий привід, щоб привітати кохану дівчину з ніжним весняним святом. У нашому матеріалі ви знайдете зворушливі привітання, за допомогою яких можна висловити всю свою любов до дівчини у віршах.

Жінки приносять в життя будь-якого чоловіка радість, сміх і відчуття потрібності. Потіште їх чудовими привітаннями на 8 березня. Якщо вам бракує слів для того, щоб висловити свої почуття, ми підібрали для вам привітання, які обов’язково сподобаються коханим.

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Привітання з 8 березня для коханої дівчини у віршах

В цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін.

***

В твоєму погляді я бачу,
зірки і сонце золоте,
Коли всміхаєшся неначе –
Усе трояндами цвіте.

Нехай любов, натхнення, мрії
Завжди в душі твоїй живуть.
Хай щастя серце твоє гріє,
бо ти і є весна...

Привітання з 8 березня українською мовою для дівчини
Привітання з 8 березня українською мовою для дівчини

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***

Тобі дарую ночі я і дні,
Думки свої, веселі і сумні,
Ти світиш, наче зірка в вишині, –
Мені...
Бачу тебе, як дивлюсь в небо земне,
Твоя усмішка лиш мені приємна,
Пишу вірші, шукаю вічні теми –
Для тебе.
Якщо розлучить доля нас на час,
Люби мене сильніше у сто раз,
Аби вогонь любові не погас
Між нас. ​​​​​​​

***

У тебе очі - сині волошки,
Маки червоні – у тебе уста,
І очі твої – усміхнені трошки,
В зіницях життя, мов весна розквіта.
Сміється кохана, то сонце радіє,
Що землю весняну теплом зігріва,
Моя ти єдина і жадана мріє,
У світі і в серці у мене одна.

​Привітання з 8 березня для дівчини
​Привітання з 8 березня для дівчини

***

Вітаю, кохана, з сонцем,
Ароматом весняних квітів.
В цей день звідусіль лине
Світло посмішок і запах парфумів.

Хай від щастя душа твоя тане,
Радість хай наповнює тебе!
З 8 Березня, моя дорога!
Як я радий, що ти є у мене!

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***

Підірву похвалою небеса,
Наповню славою всю Землю!
За твої руки і очі
Я весь Всесвіт обійму!

З Міжнародним жіночим днем
Тебе сьогодні я вітаю.
З тобою ми щасливі удвох,
І буде так завжди, я знаю!

​Привітання з 8 березня для дівчини
​Привітання з 8 березня для дівчини

***

Люблю тебе
І в лютому, і в вересні,
Люблю тебе веселу і сумну,
А щоб потішити,
То на початку березня
Несу прекрасну
Квітку весняну.

***

Весна – всі жінки прекрасні,
Все розквітає на землі.
8 Березня – жіноче свято,
Всі думки тільки про тебе.
Спасибі, що тебе я зустрів,
Що є на цій ти землі.
Зазвичай боги всі на небі,
А ти з небес прийшла до мене.

​Привітання з 8 березня для дівчини
​Привітання з 8 березня для дівчини

***

З Жіночим днем, кохана, з весною!
Ти, як сонце, випромінюєш світло,
Стала мені і близькою, і рідною,
Немов ми знайомі сотню років.
Я хочу, щоб ти була щасливою,
Щоб в серці множилася любов,
Життя було безхмарним, красивим І дарувала щастя знову і знову.

***

Хай сонце світить тобі ясно,
І всі збуваються мрії,
Адже ти, кохана, прекрасна,
Рідніше всіх на світі ти!
У чудовий цей день весняний
Тобі хочу я побажати,
Побільше радісних миттєвостей
Щоб все яскравіше розквітати!

***

З Жіночим днем ​​тебе, мій ангел,
Мила, кохана.
Ти прекрасна і розумна,
Ти – неповторна.
Для тебе зверну я гори,
Зірочку дістану.
Повторювати, що обожнюю,
Точно не втомлюся.

​Привітання з 8 березня для дівчини
​Привітання з 8 березня для дівчини

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***

Запах троянд і аромат любові –
Все до твоїх ніг, моя рідна.
Я тебе сьогодні від душі
Зі святом весняним вітаю.
Зірок бажаю яскравих, співу птахів,
Щастя жіночого, у всіх справах удачі.
Я люблю, а значить – я живу
Твоє щастя – ось моє завдання.

***

До твоїх ніг покладу я всі квіти.
І стану сам бажаним я подарунком.
Люблю тебе і серцем, і душею
І вітаю скромно з 8 Березня.

​Привітання з 8 березня для дівчини
​Привітання з 8 березня для дівчини

***

Всі троянди я скупити готовий,
Тобі доріжку ними устеляючи,
З Міжнародним жіночим днем
Всім серцем вітаю!
Запалю свічку, накрию стіл,
Тобі я щастя напророкував,
І будемо свято відзначати
З ранку до пізньої ночі!

LifeStyle 24 вітає усіх жінок із прийдешнім святом 8 березня!

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8 березня – святкувати чи ні? Опитування
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Теги: Новини України LifeStyle Новини культури 8 березня Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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