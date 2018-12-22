День святої Анни: щирі привітання у прозі та віршах

22 грудня відзначають день святої Анни. День ангела святкують усі представниці жіночої статі, які називаються Анною. З івриту ім'я перекладається, як хоробра та сильна. Привітання з Днем Анни – читайте в матеріалі.

Анна – одне з найпопулярніших імен в Україні, тому в кожного точно є подруги чи родичі з таким ім'ям. Не забудьте в цей день привітати! А щоб ваші слова не були банальними та простими – ми зібрали щирі привітання у прозі та віршах.

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Привітання з Днем Анни у прозі

Вітаю тебе з Днем Ангела, бажаю щоб твій ангел завжди тебе оберігав, і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Бажаю, щоб всі справи давались легко, а усі негаразди ти зустрічала з оптимізмом та надією у серці. Нехай День дарує світло, адже це твоє свято.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Хочеться, щоб посмішка ніколи не покидала тебе і твій ангелик був завжди поруч і оберігав тебе.



З Днем ангела Анни – привітання у прозі

Кажуть, ангел-охоронець нас направляє на вірний шлях, якщо ми щиро віримо в Бога та існування вищих покровителів. Віра в добро допомагає побачити істину на життєвому перехресті, а особистий ангел залишає нам знаки та підказки для усвідомлених рішень. Я тобі бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди слідував за тобою і оберігав тебе від життєвих негараздів. З Днем ангела!

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Бувають моменти, коли в долю втручається інтуїція і ніякі закони природи не можуть пояснити наші рішення. Багато хто вірить, що в такі миті ангел на плечі нам шепоче, як потрібно вчинити, а внутрішній голос розуму – не що інше, як його святе напуття. Я тобі бажаю в цей особливий день згадати, як часто ти дієш за покликом свого серця і зробити це головним законом у своєму житті. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч з тобою!

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Не дарма в народі кажуть: "Небо – терем Божий, а зірки – вікна, звідки ангели дивляться". Нехай твій ангел-охоронець не втомлюється спостерігати з небес за твоїми діяннями, оберігає від злого слова і лукавого погляду і допомагає тобі створювати сімейне вогнище.

***

Жінка, яка стає матір'ю, часто молиться ангелам, щоб уберегти своє дитя від життєвих напастей. Проте і у неї є своя свята покровителька, яка носить її ім'я. У цей день я хочу тобі нагадати про твого ангела, який слідує за тобою у всіх твоїх справах. Вір у його силу, звертайся до нього в скрутну хвилину і ти завжди будеш відчувати його підтримку і благодать.

Привітання з Днем Анни у віршах

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє – наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!



Привітання з Днем ангела Анни – вітання у віршах

Бажаєм, що мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце щоб Анни зігріли

Теплі та щирі слова!

Хай сяють на небі всі зорі,

Та доля нехай посміхається,

І навіть найважчії гори

З успіхом легко долаються.

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Анно!

Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

Хай здоров’я міцним буде,

Хай шанують тебе люди,

Хай тобі усе вдається,

Щастя хай рікою ллється.

Ангел хай оберігає,

Крилом білим захищає.

Матір Божа хай заступить.

Хай тебе весь Всесвіт любить!

***

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

Щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

Доброта тебе не покидає ніколи,

І це головна якість твоя,

Тобою, Анічка, я завжди захоплююся,

Твої очі мене чарують і дарують душевне тепло.

Бажаю бути завжди на висоті,

Нехай яскрава зірка освітлює твій шлях,

Нехай щастить тобі у всьому, скрізь.

***

Анна – ім’я паліндром,

Сенс його закладено в тому,

Що крути чи не крути,

Щастя в ньому своє знайди.

Анна, в імені твоїм

Благодать і райський сон.

Добре тому, хто поруч

І в тобі знайшов насолоду!



Привітання з іменинами – вітання у віршах

З Днем ангела! Твій покровитель

Пошле з небес нехай благодать,

Любов земну і надію

Тобі він щедро зможе дати.

Успіхом нехай тебе обдарує

Ідеєю світлою осяє,

Нехай везіння притягне

У твою долю він, як магніт.

Про покровителя своєму

Ти в цей день не забувай,

Святого Божого слугу.

***

З днем ангела я вітаю!

У кожного він в житті є,

І тих моментів, що був поруч,

Повір, так багато що не злічити!

Бажаю в житті шлях

Душею і серцем вибирати,

Лише тим, хто вірить в чудеса

Підказку ангел може дати!