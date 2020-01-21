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День Ангела Григорія: найкращі привітання у картинках

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Картинки з Днем Ангела Григорія / Фото з відкритих джерел

21 січня відзначається день Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який зіллям зцілював хворих. Тож у цей день іменини святкують усі чоловіки, які носять ім'я Григорій.

Не забудьте привітати близьких та рідних з Днем Ангела Григорія красивими привітаннями у картинках.

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Картинки з Днем Ангела Григорія

День Ангела Григорія
Картинки з Днем Ангела

День Ангела Григорія
Милі картинки з Днем Ангела

День Ангела Григорія
День Ангела Григорія

День Ангела Григорія
Іменини Григорія

День Ангела Григорія
Картинки-привітання з Днем Григорія

День Ангела Григорія
Картинки з іменинами Григорія 

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
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