Привітання з днем ангела Катерини у прозі та віршах
У цей день, 7 грудня в усіх Катерин день Ангела. Не забудьте привітати дорогих серцю людей. У цій статті ми зібрали найкращі варіанти привітання у віршах та прозі.
Святу Катерину в народі вважали покровителькою молодих дівчат та наречених. Саме тому у цей день заведено молитись про свою щасливу долю. Привітати іменинниць в День ангела Катерини 7 грудня можна красивими віршами та прозою, адже винуватиці свята буде приємно побачити гарні слова побажань.
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Привітання до дня Катерини у прозі
З Днем Катерини – привітання у прозі та віршах
У День ангела хочу побажати тобі, Катрусю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
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Іменини – це свято душі і тепла, які зберігаються в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелові, щоб у нього було якомога менше роботи, а в тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його! Сьогодні день твого Ангела – Хоронителя. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати та впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і не потрібні думки, які дуже псують тобі настрій.
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Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхалася, адже, коли ти посміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій Ангел зберігає тебе! Будь щаслива Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.
Привітання до дня Катерини у віршах
Найкращі привітання до дня Катерини в Україні
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Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
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