У цей день, 7 грудня в усіх Катерин день Ангела. Не забудьте привітати дорогих серцю людей. У цій статті ми зібрали найкращі варіанти привітання у віршах та прозі.

Святу Катерину в народі вважали покровителькою молодих дівчат та наречених. Саме тому у цей день заведено молитись про свою щасливу долю. Привітати іменинниць в День ангела Катерини 7 грудня можна красивими віршами та прозою, адже винуватиці свята буде приємно побачити гарні слова побажань.

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Привітання до дня Катерини у прозі



З Днем Катерини – привітання у прозі та віршах



У День ангела хочу побажати тобі, Катрусю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

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Іменини – це свято душі і тепла, які зберігаються в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелові, щоб у нього було якомога менше роботи, а в тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його! Сьогодні день твого Ангела – Хоронителя. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати та впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і не потрібні думки, які дуже псують тобі настрій.

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Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхалася, адже, коли ти посміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій Ангел зберігає тебе! Будь щаслива Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

Привітання до дня Катерини у віршах



Найкращі привітання до дня Катерини в Україні

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Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

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