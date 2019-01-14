Привітання з днем Ангела Василя у прозі та віршах

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З Днем ангела Василя 2019 - привітання з Днем ангела Василя у прозі та віршах
Привітання з днем Ангела Василя у прозі та віршах / Unsplash

Ім'я Василь має грецьке коріння, утворено від грецького імені Басілейос, яке пізніше стало вимовлятися як Василіос. Ім'я Василь означає "царський". У вас є чудова нагода привітати усіх іменинників адже сьогодні, 14 січня, саме цей день. Ми відібрали для Вас найкращі варіанти привітань.

У цій статті Ви можете обрати те привітання, котре найбільше припало до душі. 

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Привітання з Днем Ангела Василя у прозі

Я тебе вітаю з радісним і світлим днем, з днем твого Ангела Хранителя. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід і заздрісних очей, хай буде твоя душа завжди наповнена великою любов'ю і щастям.

***

Сьогодні твій День Ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам'ятаючи про його опіку.

***

Твій ангел-хранитель оберігає тебе з висоти небес. А на землі, в знак подяки, ти допомагаєш іншим своїми вчинками і добрим словом. Поки буде добро твоє поширюватися на земні справи, не залишить тебе і твій небесний покровитель. У день ангела бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія і любов!

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Привітання з Днем Ангела Василя у віршах

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято.

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Василь, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Ти Василь у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

У Василя нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розкривши крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

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У Василя, у гарної людини –

Сьогодні знову іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!

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Теги: LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 Канал
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