Найкращі привітання із першим днем весни

Традиційно, ми святкуємо прихід весни. Календарно ця пора року вступає в права 1 березня. Ми підготували для вас підбірку найкращий привітань у прозі та віршах із цим святом.

Прихід весни – це важливе свято для багатьох народів світу. Незважаючи на те, що в Україні немає офіційного свята, українці все одно вітають один одного з настанням весни.

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Привітання із першим днем весни у прозі

Ура, ура! Весна прийшла! Бажаю ясного сонечка не тільки на вулиці, але і на душі! Щоб воно осявала шлях і радувало теплими денечками! Нехай весна дарує нові сили для нових звершень і розставить все по своїх місцях.

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Вітаю з першим днем весни, з першим подихом щастя і пробудженням любові. Бажаю зустріти цю весну з великими надіями і світлими сподіваннями, з добрими мріями і щирими почуттями. Нехай в душу пробивається перше тепло весняних променів, хай серце наповнюється весняним натхненням і бадьорістю.

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Нарешті ми дочекалися початку весни. Всіх вітаю з першим днем! Це пора оновлення, пора перших весняних квіточок. Нехай всі холодні дні залишаться позаду, а попереду нас чекає море свят і радощів. Бажаю всім отримувати більше енергії і позитивного заряду. Радійте всьому тому, що вас оточує, і ви отримаєте все найкраще.

Привітання із першим днем весни у віршах

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить! Весна!

Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

***

Березневої повені щастя,

Що приходить так швидко й нестримно,

Барв чарівних, духмяних квітневих,

Що, мов килим, земля розстелила!

***

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Цей день ми довго чекали

Серед хуртовин, морозів, льоду.

А сьогодні я впевнений,

Що відступлять холоди!

Я тебе з теплом весняним,

З Першим днем Весна-красна

Вітаю і бажаю,

Щоб всі були закохані.

Щоб сонечко світило,

Ну а життя було світла.

І весна нам тільки радість

Від душі завжди несла!

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