Найкращі привітання із першим днем весни

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Привітання з першим Днем весни - вітання з 1 березня 2019
Найкращі привітання із першим днем весни / Pinterest

Традиційно, ми святкуємо прихід весни. Календарно ця пора року вступає в права 1 березня. Ми підготували для вас підбірку найкращий привітань у прозі та віршах із цим святом.

Прихід весни – це важливе свято для багатьох народів світу. Незважаючи на те, що в Україні немає офіційного свята, українці все одно вітають один одного з настанням весни.

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Привітання із першим днем весни у прозі

Ура, ура! Весна прийшла! Бажаю ясного сонечка не тільки на вулиці, але і на душі! Щоб воно осявала шлях і радувало теплими денечками! Нехай весна дарує нові сили для нових звершень і розставить все по своїх місцях.

***

Вітаю з першим днем весни, з першим подихом щастя і пробудженням любові. Бажаю зустріти цю весну з великими надіями і світлими сподіваннями, з добрими мріями і щирими почуттями. Нехай в душу пробивається перше тепло весняних променів, хай серце наповнюється весняним натхненням і бадьорістю.

***

Нарешті ми дочекалися початку весни. Всіх вітаю з першим днем! Це пора оновлення, пора перших весняних квіточок. Нехай всі холодні дні залишаться позаду, а попереду нас чекає море свят і радощів. Бажаю всім отримувати більше енергії і позитивного заряду. Радійте всьому тому, що вас оточує, і ви отримаєте все найкраще.

Привітання із першим днем весни у віршах

Тепло і світло розлилося,
Весна чарівна в світ летить.
Все на землі цвісти взялося,
Яка це неповторна мить! Весна!
Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.

***

Березневої повені щастя,
Що приходить так швидко й нестримно,
Барв чарівних, духмяних квітневих,
Що, мов килим, земля розстелила!

***

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Цей день ми довго чекали
Серед хуртовин, морозів, льоду.
А сьогодні я впевнений,
Що відступлять холоди!
Я тебе з теплом весняним,
З Першим днем Весна-красна
Вітаю і бажаю,
Щоб всі були закохані.
Щоб сонечко світило,
Ну а життя було світла.
І весна нам тільки радість
Від душі завжди несла!

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Теги: LifeStyle Новини культури
Джерело: LifeStyle 24
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