Щирі привітання з Прощеною неділею у прозі та віршах

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Привітання з Прощеною неділею 2019 - вітання зі святом Прощена неділя
Привітання з Прощеною неділею / LifeStyle 24

Прощену неділю у 2019 році відзначають в останній день Масляної – 10 березня. Цього дня усім людям рекомендовано просити пробачення і самому пробачати, щоб підготувати та очистити свою душу перед початком Великого посту. Щирі привітання з Прощеною неділею – читайте далі.

Просити пробачення – справа не з легких. Не кожному під силу щиро попросити вибачення та покаятися у скоєних провинах. Тому, ми підібрали для вас потрібні слова у прозі та віршах, щоб ви змогли надіслати їх близьким та друзям. 

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Привітання з Прощеною неділею у прозі

Як багато в житті ситуацій, коли навіть не помітивши, можна образити людину вчинком, необережно сказаним словом. Бувають дні, коли все йде шкереберть, догори дном, і бурі емоцій можуть ненароком зачепити людей, які тебе оточують.

Але потім, схаменувшись, ти розумієш і усвідомлюєш свою неправоту. З'являється відчуття, ніби щось не доказав, не доробив, не встиг, не помітив... Саме в цей святий день відкривається душа, і можна щиро розповісти один одному про свої почуття, своїх жалях. І попросити вибачення. Я прошу вибачення за слова, що злетіли з губ в пориві емоцій і за випадкову байдужість. Вибачте! Нехай добро і любов поселяться в наших душах і серцях!

Привітаня з Прощеною неділею у прозі
Привітаня з Прощеною неділею у прозі

Ти той, хто зрозуміє завжди все правильно. Я завдячую тобі життям. Я вдячна за всі безсонні ночі, проведені тобою біля мого ліжка, коли я була хвора, за твою трепетну турботу про мене, за твої поради і застереження. Дякую за переживання під час абітурієнтських випробувань. Я колись не могла зрозуміти, що час, проведений з тобою – найдорожче, що є в житті. Пробач мене за все.

***

Без тебе було б дуже холодно в житті. Без тебе світанок не здавався б таким радісним, а захід – таким багатообіцяючим. Без тебе серце не билося так часто, зелень не була б такою яскравою, квіти не виділяли б такий ніжний дурманний аромат. Без тебе життя було б просто життям, а з тобою життя – щастя. Пробач, що не помічала твоїх фарб. Пробач, якщо ненароком образила тебе байдужістю. Пробач, що могла пройти повз, не обернувшись. Не зустріти тебе. Не полюбити. Пробач! З надією, що попереду нас чекають тільки радість спілкування, взаєморозуміння, любов і безліч спільних радісних подій.

***

Ти була поруч, приїжджаючи до мене, коли мені було погано, ти дзвонила, коли мені потрібно було поділитися радістю. Як ти вгадувала, що мені потрібен твій голос – незбагненно. Настав час сказати тобі, пробач за дурні і негідні сумніви. Прости мене, моя подруга. Прости за все. Я чекаю тебе завжди. Зі святом!

Привітання з Прощеною неділею у віршах

Прости мене, мій милий друже!
Мої безглузді метання.
Щиро бажаю тобі:
Любові, добра і процвітання!

Привітання з Прощеною неділею у віршах
Привітання з Прощеною неділею у віршах

У Прощену неділю
Дай вам Бог добра!
Нехай життя буде прекрасними
Надіями повна!
І нехай світ стане радісніше
І чистіше і світліше.
І нехай душа зрадіє,
І стане веселіше!

***

Потрібно вміти прощати,
Навіть якщо було боляче.
Погане все забувати
І бути задоволеним життям.
І ти мене прости за помилки,
А у відповідь від тебе чекаю посмішки!

***

Я прошу пробачити і зрозуміти
І при зустрічі міцно обійняти,
Щоб зникли перепони між нами,
І ми залишилися добрими друзями!

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Теги: Новини культури LifeStyle Релігія Традиції Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: LifeStyle 24
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