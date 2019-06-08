Привітання молодятам на весілля у прозі та віршах

День весілля – одне із найважливіших свят, адже в цей день створюється нова сім'я. В цей день у весільних побажаннях прийнято бажати сімейного щастя, благополуччя та довгого і щасливого життя разом. А щоб не звучати банально – ми підготували для вас щирі привітання на весілля у прозі та у віршах.

Гарно привітати молодят з днем весілля – майже мистецтво, адже привітання мають не лише бути щирими та душевними, а ще й цікавими, такими, щоб вас слухали до кінця!

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Існує безліч способів цікаво привітати молодят, але є головна порада – підготуйтесь, найкраще якщо ви запишете своє привітання на папері. Не бійтесь, що вам доведеться його читати. Це набагато краще, аніж потім плутатись у словах! Ми зібрали для вас щирі привітання на весілля для молодих, але спробуйте до свого привітання додати щось особисте – історію з життя чи про ваше знайомство з парою.

Привітання на весілля у прозі

Дороге молоде подружжя! Вітаємо вас з днем весілля та бажаємо величезної дружби у стосунках, адже тільки дружба і розуміння роблять любов більш міцною. Нехай ваше весілля стане першим кроком у світле велике майбутнє, де ваша сім’я стане справжнім зразком для наслідування.

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Милі наречені, вітаю від душі з днем вашого весілля. Я вам хочу побажати щасливих світанків і романтичних вечорів, радісних днів і пристрасних ночей, вірної любові й доброго блага, вічного розуміння і міцного здоров’я.



Привітання на весілля у прозі українською

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Чудових молодят вітаю сьогодні з днем весілля! Бажаю вам, голуб’ята, поменше лаятися і побільше цілуватися, завжди розуміти один одного, поважати і цінувати, спільно будувати своє щастя і благополуччя, не звертаючи уваги на погодні умови за вікном і в світі. Міцної вам любові та великого статку.

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Милі голубки, дорогі молодята, від щирого серця вітаю з днем одруження, з народженням спільної любові і міцної родини. Нехай ваші відносини будуть міцними і щирими, хай в сім’ї панує розуміння і щастя, хай спільний шлях буде світлим і щасливим, хай ваша чаша повна буде достатку і радості.

Нехай сьогодні буде вам гірко, а в інші дні спільного життя — шалено солодко і гарно.

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Молодятам побажаю прожити все життя, не знаючи бід і горя, міцно любити один одного і завжди підтримувати, радіти життю і разом прагнути до досягнення цілей. Нехай сімейне вогнище горить довго і яскраво, і ніякі вітри і холоднечі не дадуть йому згаснути. Будьте найщасливішою парою, гірко!

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Цей прекрасний день ви запам’ятаєте на все життя. Сьогодні ви створили ще один осередок суспільства, нову сім’ю! З цим і вітаємо! Бажаємо зберегти кільця на довгі роки. Величезної любові вам і щирого щастя. Нехай у вашій оселі обов’язково дзвенить дитячий сміх. Цінуйте і бережіть кожен свою половинку, станьте для неї опорою і підтримкою. Поважайте один одного, допомагайте. Нехай ніжні почуття і пристрасть переповнюють сімейне життя! Гірко!



Красиві привітання на весілля для молодят

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Милі, щасливі та кохані, дорогі молодята від душі вас вітаю і хочу вам побажати жити разом більше століття в щасті і любові, бути одне для одного незамінними людьми і запалювати в душі вогні.

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Любов і сім’я означають в житті людини дуже багато. Щоб зуміти пронести через роки свої теплі почуття один до одного, ви повинні навчитися чути один одного без слів. Я бажаю вам, щоб навіть за кілометри одне від одного, ви чули, про що думає ваша друга половина.

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Дорогі молоді! Від усього серця вітаю Вас зі вступом у законний шлюб і утворенням сім’ї! Дружба і кохання – найпрекрасніші почуття в людському житті. Нехай Ваша любов буде такою ж довгою, як Ваше життя! Живіть у любові, щастя і радості, нехай у Вас будуть здорові і життєрадісні діти, і будьте вірною опорою Вашим батькам і матерям. В добрий час, дорогі! Гірко!

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Хочеться побажати не тільки довгих сімейних років життя, але терпіння і вміння побудувати той корабель, який зможе витримати протягом них, будь-шторм.

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Кажуть, що багатство це в першу чергу здоров’я, по-друге, добра дружина, в третіх, діти! Тому бажаю нареченому бути багатим – володіти неабияким здоров’ям, берегти свою красуню наречену, яку він сьогодні взяв у дружини, народити здорових дітей, з якими життя стане вдвічі щасливою! За нареченого і наречену, гірко!



Весільні привітання українською у прозі

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Ось і наздогнав вас закоханий Амур. Думали – не наздожене? Ан ні! Адже йти вдвох за життя набагато цікавіше, ніж поодинці. Радий за вас, друзі! Величезного сімейного щастя!

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Нехай доля завжди буде благосклонною до вас. Будьте завжди щасливі, улюблені і бажані. Хай добрий ангел оберігає ваше сімейне гніздечко від усіх бід та невдач. Ми молодим від усієї душі бажаємо щастя, удачі, миру і благополуччя. Нехай лебедина вірність завжди буде з вами.

Привітання на весілля у віршах

Щастя вам бажаєм, молодята,

І кохання – цілий океан,

Щоб добра нажили ви багато

Та по дітях виконали план.

Щоб своє гніздечко будували

І любились, наче голуби,

Щоб подружні ваші дні минали

Без печалі, смутку та журби.

Хай над вами буде небо ясним

І сіяє сонечко завжди,

Щоб життя у вас було прекрасним

Без розчарування та біди.

Щоб не стрілись негаразди жодні;

Пам’ятайте: з вами сам Ісус,

Із небес спустився він сьогодні,

Щоб благословити ваш союз.

Віримо, що в злагоді та мирі

До кінця пройдете спільний шлях

Й почуття палкі, взаємні й щирі

Пронесете у своїх серцях!

***

Засвітися спільна доле

Ясною зорею.

Йдіть щасливі молодята

Все життя за нею.

Квітне мила наречена,

Як калина в лузі.

Мужній соколе навіки

Вірний будь подрузі.

Хай ростуть у вас синочки

Міцні як дубочки,

І як мальви хай на втіху

Виростають дочки.

Будьте працею багаті,

І любов’ю щирі.

Проживіть життя прекрасне

В радості і мирі!

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***

Хай заходить щастя в хату

і добра буде багато,

хай в родині сліз не буде,

хай шанують вас усюди.

Хай сонце вам щиро сміється,

хай у житті все вдається,

хай доля зачарує вам світ

здоров’ям, щастям і натхненням,

щоб ви прожили многа літ

під Божим і людським благословенням.



Щирі привітання на весілля у віршах

***

Добра і радості бажаєм,

здоров’я вам на всі літа,

хай сонце весело вам сяє

і квітне в серці доброта.

Хай світять вам життєві далі,

хай обминає вас журба.

Бажаєм вам на видноколі

блаженства, миру і добра.

***

Хай друзі вірні з вами будуть,

а доля збереже вас від горя і біди.

Щоб в мирному небі вам сонце всміхалось,

щоб всі ваші мрії і плани збувались,

щоб в своїй оселі були ви щасливі

і в добрім здоров’ї весь вік свій прожили.

Нехай Бог вам допомагає

і в важкі хвилини не покидає.

***

Сердечно вітаємо вас, молодята,

З щасливим шлюбом, веселим святом;

Щоб вам довіку в добрі купатись,

Кохати вірно, не розлучатись.

Щоб вечорами не сумували,

В нових колисках дітей гойдали,

Щоб вас втішали сини і дочки

І в хорі лунали їх голосочки.

Щоб горе й невдачі вас обминали,

А друзі та рідні не забували;

Щоб із завзяттям ви все робили,

Жили сто років і не старіли.

Щоб вами пишалась велика родина,

Життя ваше спільне цвіло, як калина,

Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали,

На золотому весіллі гуляли!

***

На весільнім рушнику

Стоїте ви нині,

Ще сьогодні вільні ви -

Завтра вже – родина.

Хай міцна буде сім’я,

Хай цвіте кохання,

Тільки пісня солов’я

Хай вас будить зрання.

***

Весільний марш для вас заграли,

На рушничок щастя обоє ви стали,

Будьте щасливі в подружнім житті,

Багаті, вродливі, завжди молоді.

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***

Під дзвони весільні в цей радісний час

Від щирого серця вітаємо Вас!

Ми хочемо Вам усіх благ побажати,

Щоб Ви були дружні, успішні, багаті!



Короткі весільні привітання українською

***

День єдиний у житті

Лиш такий буває,

Вас із створенням сім’ї

Наш народ вітає,

Як у небі голуби

Наші наречені,

Вам з роси, і вам з води

Побажаєм нині.

***

Достаток, щастя і кохання

Хай будуть поруч повсякчас;

Нарешті справдилось бажання,

Яке повік з’єднало вас.

***

В одне злилися ви серцями

І стали вдвох на рушничок;

І ми бажаєм вам з роками

Гарненьких, милих діточок.

***

Бажаємо вам любові,

але не такої, як сонце,

бо воно заходить;

не такої, як вітер,

бо він гуляє;

а такої як небо,

бо воно безкрає.



Красиві привітання на весілля у віршах українською