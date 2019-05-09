Пріянка Чопра приміряла стильний синій комбінезон: яскраві фото

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Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Getty Images

Подейкують, що найкращим варіантом для підкреслення фігури та жіночності є сукні, однак 36-річна Пріянка Чопра вирішила спростувати цю інформацію. Індійська красуня з'явилася перед камерами папараці у приголомшливому комбінезоні, який лише доповнив всі її переваги.

Кілька днів тому у Нью-Йорку відбувся фешн-бал Інституту костюма, на якому Пріянка Чопра і Нік Джонас виблискували у яскравих образах. Однак на відвідинах Met Gala їхнє перебування у американському мегаполісі не завершилося. Переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" здійснила ще кілька офіційних виходів, один з яких вже підриває мережу.

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Для появи перед папараці смуглява красуня одягнула вишуканий комбінезон синього кольору. Купуючи його, Пріянка врахувала всі переваги – тренд на такий стиль вбрання, актуальність штанів-кльош, а також глибоке декольте, яке вона часто демонструє під час своїх виходів. Яскравий образ моделі доповнила невелика сумка і туфлі-човники в тон, а також сонцезахисні окуляри.

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Getty Images

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Стиль і мода Пріянка Чопра
Джерело: LifeStyle 24
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