Пріянка Чопра вперше взяла участь у Каннському кінофестивалі: приголомшливі фото

Голлівудська акторка Пріянка Чопра дебютувала на Каннському кінофестивалі-2019. Для знакового виходу вона ретельно підготувалась та обрала розкішну сукню, яка приголомшила всіх учасників заходу.

14 травня у Франції розпочалася одна з найгучніших світських подій року – 72-ий Каннський кінофестиваль. Подія триватиме до 25 травня, відтак чимало голлівудських акторів встигнуть презентувати нові фільми та отримати бажані нагороди.

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Серед гостей заходу – індійська акторка Пріянка Чопра. Красуня вперше відвідала Каннський кінофестиваль, тому для свого дебютного виходу ретельно підготувалась. Перед камерами вона постала у приголомшливій вечірній сукні, розшитій стразами, камінням та паєтками. Вбрання Пріянка Чопра обрала з колекції Roberto Cavalli.

До особливої сукні акторка підібрала класичні туфлі-човники, які гармонійно доповнили її образ. Окрім цього, Пріянка красувалась перед фотографами з масивними прикрасами та ідеальною укладкою волосся. Виглядала зірка неперевершено.



Пріянка Чопра на Каннському кінофестивалі / Instagram / @priyankachopra

Варто зазначити, що на червону доріжку Каннського кінофестивалю Пріянка Чопра прийшла перед прем'єрою фільму "Рокетмен". Всі журналісти очікували, що зірка з'явиться у супроводі свого чоловіка музиканта Ніка Джонаса, однак акторка була сама на заході.