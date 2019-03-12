Пріянка Чопра зачарувала стильним вбранням на кінофестивалі в Мумбаї

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Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Instagram/ @cam_mood

Індійська модель та акторка повертається до світського життя і з задоволенням позує перед камерами папараці. Так, нові знімки 36-річної Пріянки Чопри з’явилися в мережі в понеділок, 11 березня.

Переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" нарешті тішить шанувальниками своїми виходами. Нещодавно Пріянка Чопра вирішила взяти невелику паузу в появах на світських заходах, оскільки в грудні та січні проходило чимало пишних святкувань її весілля.

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Для виходу на кінофестиваль в Мумбаї, на якому Пріянка Чопра представляла фільм "Небо рожевого кольору" індійського режисера Шона Боса, зірка одягнула ніжний образ. Її look складався з білої сукні з спідницею-олівцем та рожевого двобортного піджака, рукави якого модель підняла до ліктя, зробивши довжину ¾.

Її образ доповнили пудрові босоніжки з тонкими смужками на високих підборах та годинник на правій руці.

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Instagram / @cam_mood

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Instagram / @cam_mood

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Пріянка Чопра
Джерело: LifeStyle 24
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