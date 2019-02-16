Пріянку Чопру запідозрили у вагітності: інтригуючі фото

У мережі з'явилися суперечливі фото популярної індійської акторки Пріянки Чопри, яка у 2018 році відгуляла шалене весілля з коханим Ніком Джонасом.

Протягом 2018 року американський співак Нік Джонас та індійська зірка Пріянка Чопра готувалися до найвизначнішої дати в їхньому житті. Пара відсвяткувала весілля на початку грудня, після чого повернулися до звичайного життя.

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Днями новоспечена дружина відвідала модний показ бренду Michael Kors під час Нью-Йоркського тижня моди і викликала шалені обговорення у мережі та чутки про її вагітність.

Все тому, що у Пріянки, яка приміряла картатий жакет і міні-спідницю з воланами, живіт виглядав значно округлим. Папараці не втратили можливості сфотографувати акторку з різних ракурсів, відтак "вагітність" не є результатом невдалого світла. Однак офіційного підтвердження про поповнення у сім'ї немає.



Пріянка Чопра / Getty Images



Пріянка Чопра / Getty Images



Пріянка Чопра / Getty Images

Згодом Пріянку підловили у Лондоні в яскравому образі total look. Акторка одягнула жовте пальто, штани та водолазку, що доповнила чорними ботильйонами і сумкою від Gucci. Цього разу у Чопри живіт не було видно зовсім.



Пріянка Чопра / Getty Images



Пріянка Чопра / Getty Images