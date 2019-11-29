Про магію почуттів: новий трек "Палала" від гурту KAZKA

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Гурт KAZKA / Instagram /@kazka.band

Поп-гурт презентував нову пісню свого другого студійного альбому "NIRVANA", реліз якого відбудеться вже 27 грудня. Музиканти заспівали про звабливу дівочу красу, яка зводить з розуму хлопців. Вони стверджують, що відчути життя на повну можна лише завдяки палкому коханню.

Лейтмотивом у творчості KAZKA є відродження традиційної народної музики та використання українського етнічного стилю. Гурт досягнув приголомшливого успіху після виходу свого дебютного альбому "KARMA" у квітні 2018.  До нього увійшло 10 треків. 

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Сьогодні, 29 листопада, опівночі відбулася прем'єра пісні "Палала" на офіційному каналі гурту в ютубі. 

Глибоко у твоєму серці в’ється чарівна червона нитка. Від неї стають багряними щоки, і вишивка на сорочці вабить хлопців, немов магніт. Ця магія почуттів одного дня запалить все навколо. І немає від того вогню захисту, не вигадали, не знайшли. Що ж тут поробиш? Палай!
– представили трек музиканти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

KAZKA – Палала: слухати пісню онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика KAZKA
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