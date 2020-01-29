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Про це можна навіть фільм знімати! – Ірина Білик розповіла про стосунки з колишніми чоловіками

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Ірина Білик / Instagram / @bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик перед своїм 50-річним ювілеєм неодноразово порушує питання особистого життя. Артистка приходила на світські заходи зі своїм колишнім обранцем Дмитром Коляденком, провокуючи чутки про роман. Днями вона пояснила, які стосунки в неї з екскоханими.

У програмі "Ранок з Україною" Ірина Білик розповіла, що трішки ніяковіє від спогадів про колишніх чоловіків, однак залюбки дає відповіді на питання, які цікавлять її прихильників. Зокрема, артистка зізналась: після весілля з Асламом Ахмадовим може сміливо назвати себе вірною дружиною, адже навіть флірту з незнайомцями вона тепер собі не дозволяє.

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Романи, звичайно, потрібні! Хоча я заміжня жінка, але, коли залишаюся в Києві, інколи думаю: "Чому я вже не така? Колись я знайомилася з офіціантами, могла пофліртувати з ведучим, а зараз інша – будинок-робота. Хочеться, але чи виховання не дозволяє, чи часу немає,
– поділилась Ірина Білик. 

Пригадала артистка і ситуацію із запальним Дмитром Коляденком, який під час їхнього спільного з друзями відпочинку поділився спогадами про роман з нею. Ірина Білик вирішила не вдаватись у всі деталі, однак заінтригувала лаконічною розповіддю. 

"Я люблю поговорити про те, що було. Ми нещодавно відпочивали великою компанією, і Діма Коляденко чомусь на пляжі почав розповідати, якою я була, коли ми жили разом. То я потім сказала: "Діма, ще одне слово і ти просто не вийдеш на цей пляж". Адже він такі речі говорив, що мені вже було соромно. Але десь в душі я дуже хвилювалася, тому що, звісно, стільки усього було чудового і можна згадати все, що завгодно. Про це можна навіть фільм знімати!" – зазначила вона. 

Окрім цього, Ірина Білик анонсувала своє турне з нагоди ювілею та зізналась, що всі її колишні чоловіки прийдуть на свято. Ймовірно, після розлучення артистка змогла зберегти дружні стосунки з кожним з них, тому долучаться до відзначення ювілею співачки. Не омине особливий виступ і теперішній обранець попзірки – фотограф Аслан Ахмадов.

"6 квітня буде мій ювілейний сольний концерт, а мені виповниться 50 років! До речі, це буде дуже класний концерт, тому що ніхто не може зрозуміти, як це – мені 50, а я ще стрибаю, така весела. Тож будуть в залі і Дікусар, і Коляденко, і Нікітін, і мій чоловік Аслан Ахмадов – він цього разу режисер програми. Всі почесні місця для тих, хто мене любить – я не кажу слова "любив", – додала Ірина Білик.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Ірина Білик
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