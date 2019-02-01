Про життя Селін Діон знімуть біографічний фільм під назвою "Сила любові": цікаві деталі

Знаменита канадська поп-діва, зачаровує своїм ніжним і глибоким голосом з перших нот, нарешті асоціюватиметься ще з одним фільмом, окрім "Титаніка". Про життя легендарної Селін Діон знімуть повнометражну драматичну кінострічку.

Біографічна картина, для якої вже підібрали назву "Сила любові", розповість про життя Селін Діон як воно є. Як повідомляє видання Deadline, автори ідеї досліджували життя канадської співачки від народження і до сьогоднішнього дня.

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Окрім нелегкої дороги на шляху до успіху та кар'єри, 50-річна Селін Діон пережила найбільшу втрату в своєму житті. У 2016 році помер її чоловік Рене Анжеліл. У кінокартині також буде показано їхні відносини протягом шлюбу, який тривав 22 роки.

Головну роль і заодно режисерське крісло займе французька акторка Валері Лемерсьє. Коханого чоловіка Селін Діон зіграє Сільвен Марсель. Зйомки картини розпочнуться у Франції вже цієї весни. На проект виділили величезний бюджет – 23 мільйони євро. Про орієнтовну дату прем'єри поки що невідомо.



Селін Діон і її чоловік Рене Анжеліл / Instagram / @celinedion