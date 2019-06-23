Продовження "Гри престолів": Наомі Уоттс заінтригувала подробицями приквела "Довга ніч"

Після приголомшливого фінального сезону серіалу "Гра престолів" шанувальники з нетерпінням чекають на продовження у вигляді приквела. Наомі Уоттс розповіла невідомі раніше і цікаві деталі про приквел під назвою "Довга ніч".

Днями стало відомо, що зйомки приквела "Гри престолів" під назвою "Довга ніч" стартували в Північній Ірландії. Тепер Наомі Уоттс дала нове інтерв'ю, в якому привідкрила залаштунки знімального процесу та деталей нової картини. Про це повідомляє іноземне видання Metro.

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За словами Наомі Уоттс, яка зіграє одну з головних ролей в приквелі, очікування нової картини варте того результату, який побачать прихильники циклу. Події, які описуються у фільмі за 5000 років до сюжету "Гри престолів", вражатимуть оригінальністю.

Проект по-справжньому лякає і жахає своїми історіями. Але це дуже-дуже цікаво … Продовження проекту – дуже відповідальна місія. Але я впевнена, що шанувальники серіалу будуть від неї в захваті і знайдуть для себе щось нове і цікаве в черговий. Я просто впевнена, що ніхто не буде розчарований. Творці зібрали відмінну команду,

– заінтригувала Наомі Уоттс.